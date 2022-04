La società Marzocchi Pompe, come riportato in un precedente articolo, ha superato i livelli pre pandemia con i ricavi totali che hanno superato i livelli del 2019. Tuttavia, facevamo notare come il titolo avesse grosse difficoltà a prendere forza in Borsa mantenendosi sempre in una tendenza laterale rialzista e senza mai accelerare con convinzione.

Qualcosa, però, sta cambiando. Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai 7 le settimane consecutive che vedono la chiusura superiore all’apertura. Questa sequenza non si era mai verificata sul titolo e lo ha portata un rialzo dai minimi di oltre il 35%.

Abbiamo, quindi, assistito a un’ottima dimostrazione di forza del titolo Marzocchi Pompe che potrebbe ancora continuare a salire.

Analizziamo i due possibili scenari.

Fino a prima di questa sequenza da 7 barre consecutive al rialzo, la tendenza in corso era al ribasso (linea continua). Adesso, però, con la rottura al rialzo della resistenza in area 4,5 euro c’è stata la tanto attesa inversione rialzista (linea tratteggiata). Al momento, quindi, le quotazioni potrebbero essere dirette verso l’obiettivo in area 5,06 euro. Questa area di prezzo è molto importante in quanto corrisponde anche ai massimi storici del titolo Marzocchi Pompe. La sua rottura in chiusura di settimana, quindi, potrebbe essere particolarmente importante per l’inizio di una nuova fase fortemente rialzista. In questo caso, infatti, le quotazioni potrebbero andare a raggiungere la massima estensione rialzista che potrebbe andare a collocarsi in area 5,81 euro.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 4,5 euro potrebbe nuovamente far prevalere la spinta ribassista sul titolo.

La valutazione del titolo Marzocchi Pompe

Secondo quanto riportato sulla stampa specializzata, la valutazione del titolo in termini di multipli di mercato esprime sopravvalutazione qualunque sia l’indicatore utilizzato. Viceversa, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 70%.

Per gli analisti il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 90% circa.

Ottima dimostrazione di forza del titolo Marzocchi Pompe che potrebbe ancora continuare a salire: le indicazioni dell’analisi grafica

La società Marzocchi Pompe (MIL:MARP) ha chiuso la seduta del 20 aprile a quota 4,75 euro in rialzo dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale