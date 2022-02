Otteniamo delle chips di patate croccanti più a lungo e ricche di gusto con un semplice passaggio prima della frittura

Un aperitivo in compagnia, una merenda, una pietanza per accompagnare altri piatti durante la cena.

Questo e tanto altro possono essere le patate fritte.

Oggi, però, non ci occuperemo delle classiche patatine in formato “bastoncino”, che sono sicuramente tra le più amate, ma di un altro “taglio” altrettanto apprezzato.

Stiamo parlando delle chips di patate, tagliate verticalmente e più sottili possibili per un piatto da “spizzico” o un contorno gustosissimo.

Ovviamente, potremmo anche acquistare le classiche patatine in busta, ma assicuriamo che il risultato non è neanche lontanamente paragonabile.

Non parliamo soltanto in termini di sapore e di croccantezza sorprendenti, ma anche di freschezza del prodotto e della qualità.

E poi, vogliamo mettere la soddisfazione di servire ai nostri amici delle chips fragranti e dorate preparate proprio da noi?

Esiste un piccolo trucchetto da chef grazie al quale otteniamo delle chips di patate croccanti.

Lo scopriremo non prima di aver rivelato un po’ di qualità di questo straordinario ortaggio.

Un vero gioiello della terra

La patata rientra nella categoria degli ortaggi da tubero ed è disponibile sul mercato tutto l’anno.

Da sempre uno degli alimenti cardine della cucina povera, è utilizzabile in ogni modo e in ogni variante possibile ed immaginabile.

Non solo fritte o arrosto, ma anche ripiene, bollite o utilizzate per preparare gnocchi o frittelle.

Insomma, c’è abbastanza materiale per poter affermare che la patata è la regina della cucina.

Inoltre, possiede anche tante proprietà benefiche per l’organismo.

Oltre ad essere un’ottima fonte di carboidrati, lo è anche di vitamine (A, C e K) e nutrienti fondamentali come magnesio, fosforo e potassio.

Favorirebbero anche un buon funzionamento dell’intestino e del metabolismo.

Per questo e per tanti altri motivi possiamo considerarla un vero e proprio gioiello della terra.

Non possiamo quindi non averne sempre una bella scorta in casa.

Otteniamo delle chips di patate croccanti più a lungo e ricche di gusto con un semplice passaggio prima della frittura

Un utilissimo strumento per preparare le patate in questo modo è senza alcun dubbio la mandolina.

Questa ci consentirà di “affettare” le patate in modo uniforme ed ordinato, sottili o eventualmente ondulate come la classica patatina rustica.

Una volta pronte per essere gettate in padella nell’olio bollente fermiamoci un attimo per fare un piccolo ma fondamentale passaggio.

Passiamole velocemente nella farina di riso, che possiamo procurarci facilmente in qualsiasi supermercato ben fornito.

Questo le renderà super croccanti a lungo, ottime da gustare sia caldissime che fredde poiché questo trucchetto farà si che non perdano la loro fragranza.

Noi abbiamo già l’acquolina in bocca.

Approfondimento

Per evitare che le patate germoglino prima del tempo basta una semplice ma infallibile astuzia delle nonne