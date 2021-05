Tantissime donne spendono parecchi soldi dal parrucchiere, spesso perché non sono capaci di farsi il colore o la piega da sole. Certamente ci vuole una buona dose di manualità.

Parecchie persone hanno avuto modo di sperimentare durante la quarantena scoprendo che poi non è così difficile tenere i capelli in ordine. Parliamo soprattutto dello styling.

Spesso bastano delle spazzole rotonde e un buon phon et voilà, ecco una capigliatura raffinata e vaporosa. Per prolungare la durata spesso si utilizza anche la lacca. Ma c’è un trucco in più. Infatti ottenere una piega perfetta con i capelli lucidi e leggeri è facile grazie a questo strumento insospettabile che tutti noi abbiamo in bagno.

Un vecchio spazzolino

La lacca è un prodotto colloso che sicuramente riesce a tenerci i capelli in posa, ma purtroppo li rende parecchio rigidi e molto sgradevoli al tatto.

Questo avviene perché la maggior parte di noi ne utilizza una dose eccessiva. Ma come si può calcolare una quantità corretta? È semplice, basta utilizzare semplicemmtr un vecchio spazzolino da denti. Qui a seguire, infatti, spieghiamo perché ottenere una piega perfetta con i capelli lucidi e leggeri è facile grazie a questo strumento insospettabile che tutti noi abbiamo in bagno.

Come utilizzarlo

Quando i capelli sono pronti si può optare per un fissaggio molto leggero. Invece di vaporizzare la lacca direttamente sul ciuffo o sull’area che si desidera, basta spruzzarlo leggermente sulle setole di quest’oggetto.

Passandolo sulla chioma si avrà lo stesso risultato senza però andare ad appesantire troppo il capello. Basteranno solo un paio di passate per ottenere l’effetto desiderato.

Se non si utilizza questa tecnica per avere una pettinatura normale, si può adoperarla per domare i cosiddetti baby hair, ovvero i piccoli ciuffi che crescono vicino alle orecchie o all’attaccatura della fronte.

Approfondimento

