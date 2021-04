Gli stranieri sono alla ricerca di affari immobiliari in Italia. L’iniziativa casa a 1 euro dà un’importante mano per recuperare la funzione abitativa dei centri storici abbandonati. Con questo articolo scopriamo come ottenere una casa a 1 euro mettendo semplicemente una firma al Patto per il Centro Storico di Maenza in provincia di Latina.

Sulle pagine di ProiezionidiBorsa spesso vengono pubblicati articoli di questo genere perché riscontriamo un interesse molto alto da parte di cittadini residenti in ogni parte del mondo. Infatti la nostra funzione è di dare suggerimenti, consigli e offrire all’opinione pubblica le opportunità di mercato. Perciò questa volta ci soffermiamo sul borgo di Maenza che dista dal suo capoluogo Latina poco più di 30 chilometri.

Conosciamo Maenza

Incuriositi da questa cittadina abbiamo fatto visita al territorio e scoperto la presenza di un imponente Castello Baronale che sovrasta il centro abitato.

In effetti, questo piccolo borgo laziale conta 3 mila abitanti e gode di un panorama suggestivo sulle colline con boschi di castagne e querce. Ora tralasciando il colpo d’occhio che ha sempre sul suo effetto, addentriamoci nell’opportunità di acquistare casa a 1 euro.

Vetrina delle case

L’amministrazione comunale di Maenza ha lo scopo di recuperare e valorizzare gli immobili siti nel vecchio cuore pulsante del paese. Perciò chi ha intenzione di fare un affare immobiliare può prendere in considerazione questa opportunità. A breve la vetrina delle case in offerta a 1 euro sarà allestita sul sito istituzionale del Comune. Parallelamente consultando questa sezione si potranno visionare le schede fabbricato oggetto dell’iniziativa, comprensive di ogni informazione e contatto utile per gli acquirenti interessati.

Gli impegni per chi acquista

Chi acquista case a 1 euro a Maenza deve farsi carico delle spese sostenute dal proprietario nel periodo di messa in disponibilità del bene al Comune. Inoltre sono a carico dell’acquirente le spese connesse al regolare passaggio di proprietà del bene ed eventuali sanatorie edilizie.

Una volta ottenuto l’immobile cosa possiamo fare

Ottenere una casa a 1 euro mettendo semplicemente una firma al Patto per il Centro Storico di Maenza è veramente semplice. L’immobile, una volta acquistato, può avere la seguente destinazione: abitazione prima casa oppure vacanza, struttura turistico – ricettiva oppure uso negozi e/o laboratori artigianali. Per realizzare questo sogno basta veramente poco.