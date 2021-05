Ogni tanto, a tutti noi viene voglia di mangiare un buon toast. Non tutti, però, hanno a disposizione il tostapane. Questo elettrodomestico è però molto utile per preparare i nostri pasti. Niente paura però! Ottenere un croccantissimo pane tostato anche se non abbiamo il tostapane è facilissimo grazie a questo strumento che tutti abbiamo in cucina.

Senza tostapane

Questo trucco ci permetterà di ottenere del delizioso pane tostato in pochissimo tempo. Avremo, infatti, semplicemente bisogno di una padella, preferibilmente antiaderente. In questo caso possiamo utilizzare il tipico pane da toast ma anche pane normale tagliato a fette. In alternativa possiamo anche usare una bistecchiera, che ci regalerà le tipiche strisce scure da toast.

Se mangiare una buona fetta di pane tostato a colazione, magari con burro e marmellata, possiamo usare le fette singole. Per prima cosa mettiamo la padella sul fuoco, a fuoco medio con un filo d’olio. A questo punto aggiungiamo semplicemente le fette di pane. Per non bruciarle il consiglio è quello di girarle di tanto in tanto. Quando avremo raggiunto la tostatura desiderata, voilà, il pane è pronto!

Toast imbottiti

Possiamo però preparare in questo modo anche i tipici toast imbottiti magari con prosciutto e formaggio. In questo caso il consiglio è quello di iniziare con fuoco basso, in modo da distribuire bene il calore e far sciogliere il formaggio. Possiamo anche iniziare mettendo sul fuoco una singola fetta coperta dal ripieno. Quando è il momento, possiamo aggiungere la seconda fetta e girare il toast. Per un risultato ancora più “tostato” possiamo schiacciare delicatamente il toast con una spatola da cucina.

Ecco perché ottenere un croccantissimo pane tostato anche se non abbiamo il tostapane è facilissimo grazie a questo strumento che tutti abbiamo in cucina! Anzi, questo metodo ha perfino dei vantaggi. Permette infatti di cucinare dei toast di spessore e dimensioni insolite che solitamente non entrerebbero in un tradizionale tostapane.