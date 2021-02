Anatomicamente, l’ombelico si forma dalla caduta del cordone ombelicale. A qualche giorno dalla nascita, quel tubicino che costituiva il nutrimento del bambino cade. Da ciò si forma l’ombelico, che non è altro che una cicatrice molto personale. Infatti, essa cambia forma per ciascuna persona.

L’osservazione dell’ombelico ha rivelato che questa parte del corpo è molto importante. Tramite lo studio di forma, colore, profondità, si possono recepire molte informazioni sul benessere o meno della persona. Spesso è una parte di cui ci si dimentica, ma osservare l’ombelico rivela se il corpo sta bene o nasconde malattie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Cosa nasconde

Una ricerca condotta nel 2012 dalla Belly Button Biodiversity ha scoperto numerose informazioni sull’ombelico. Tra queste, che in questa particolare parte del corpo, si nascondono centinaia di batteri di cui alcuni sconosciuti.

L’ombelico, per sua conformazione, è perfetto per accogliere questi esseri. La ricerca condotta su 95 volontari ha riscontrato la presenza di circa 1.400 batteri. Alcuni di questi erano allora sconosciuti. Ecco perché il consiglio è di lavare molto bene il proprio ombelico. Non bisogna mai dimenticare che è lì in attesa di essere liberato dai batteri.

Osservare l’ombelico rivela se il corpo sta bene o nasconde malattie

Basta dare un’occhiata al proprio ombelico per sapere di più su di sé. E allora, se l’ombelico sarà molto profondo potrebbe indicare una condizione di sovrappeso. Può comparire anche in persone che soffrono di pancia gonfia, problemi di stipsi e di cattiva digestione.

Se, invece, l’ombelico è molto sporgente potrebbe indicare la presenza di un’ernia. Non bisogna allarmarsi; infatti, è possibile che si sia predisposti a questo tipo di problema. Non sarà necessario intervenire finché non crea dolori.

L’ombelico può anche assumere delle forme. Per esempio, esiste l’ombelico a forma di “T” che contraddistingue persone sofferenti per dolori alle articolazioni. Ancora, troviamo la forma a “C”, che indica una cicatrizzazione strana della ferita del cordone ombelicale.

L’ombelico può anche risultare di forma allungata. In genere, è di coloro che hanno l’addome muscoloso. E poi c’è l’ombelico a forma di mandorla: questo può anche avere delle striature interne che indicano dolori muscolari, alla testa e debolezza delle ossa.