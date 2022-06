I sali minerali sono degli elementi fondamentali del nostro organismo, poiché regolano tutti quei processi necessari alla produzione di energia. Tra quelli più importanti, e più abbondanti nell’organismo, troviamo il fosforo. Quest’ultimo è un elemento strutturale di ossa, denti e cellule ed è fondamentale per il funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Inoltre, gioca un ruolo chiave nel processo di trasformazione del cibo in energia.

Come riportano alcuni studi, l’assunzione raccomandata per la popolazione italiana adulta è di 700 mg al giorno, sia uomini che donne. Il fosforo si assume principalmente attraverso l’alimentazione. Infatti, esso è presente in quasi tutti gli alimenti e viene anche aggiunto, nelle fasi di produzione, all’interno dei cibi processati. In questo articolo vedremo essenzialmente quali sono gli alimenti che ne contengono di più, indicandone volta per volta i valori.

Ossa e muscoli più forti e in salute con questi gli alimenti ricchi di fosforo che aiuterebbero anche il sistema nervoso

Tra gli alimenti più ricchi di fosforo troviamo sicuramente il pesce. Ciò potrebbe dipendere da due fattori principali: la contaminazione ambientale delle acque e il tipo di dieta dei pesci, nel caso degli allevamenti. Uno dei pesci che contiene più fosforo è il branzino d’allevamento (1150 mg/100 g). Tuttavia, se prendiamo in considerazione il branzino pescato, si nota che il contenuto scende a circa 200 mg per etto. Per quanto riguarda invece la carne, come quella di pollo, bovino, suino e agnello, i valori di fosforo si attestano tra i 200-300 mg per etto.

Un’altra categoria di alimenti ricchi di fosforo è quella dei cereali, soprattutto quelli integrali. Nella crusca di riso, ad esempio, ve ne sono circa 1700 mg per etto, in quella di frumento 1000 e in quella di avena 750. Il germe di grano, dal quale deriva anche un preziosissimo olio alleato della salute del cuore, ne contiene invece circa 850 mg per etto. Inoltre, è bene ricordare che con i processi di raffinazione dei cereali si perde, in generale, circa il 70% di fosforo.

Per quanto riguarda gli altri alimenti abbiamo:

i legumi, che generalmente contengono circa 300-500 mg di fosforo per etto;

la frutta secca ed i semi oleosi, che ne contengono 700-1200 mg;

i formaggi, che ne contengono 500-700 mg;

la frutta e la verdura, che invece contengono pochissimo fosforo, a parte i funghi che raggiungono i 100 mg per etto.

Quindi, per avere ossa e muscoli più forti e in salute sono questi gli alimenti da mettere nel carrello e da consumare con una certa regolarità.

