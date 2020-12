Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A cavallo di un’atmosfera sempre più natalizia si galoppa verso le imminenti festività con uno sguardo rivolto alle squisite prelibatezze che arricchiranno le tavole degli italiani. E l’eterna battaglia tra il pandoro e il panettone torna a far dividere l’opinione pubblica. Questa sera, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre un’alternativa ai due dolci di Natale per antonomasia ma ugualmente buoni. Facile da preparare e bella da vedere la veneziana dolce è un tipico dolce lievitato della cucina milanese. Simile al panettone come forma, la veneziana è amatissima da chi preferisce impasti soffici e non troppo ricchi di ingredienti. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

2 uova;

200 ml di latte;

180 g di zucchero semolato;

500 g di farina tipo 0;

25 g di burro fuso;

25 g di lievito, un cubetto;

buccia di limone;

granella di zucchero;

1 uovo (tuorlo).

Ospiti a bocca aperta con un dolce bello da vedere e facile da preparare. Procedimento

In una ciotola inserire la farina setacciata e mescolare con lo zucchero. Sciogliere il burro in un pentolino e versarlo sulla farina e lo zucchero. Successivamente, aggiungere il cubetto di lievito sbriciolato, la buccia grattugiata di un limone e mescolare ancora. A questo punto aggiungere le uova e mischiare energicamente. Subito dopo è il turno del latte, versato a filo. Amalgamare fino a quando il composto non risulta liscio e omogeneo. Se l’impasto risulta troppo appiccicoso aggiungere un po’ di farina.

Successivamente, coprire la ciotola con uno strato di pellicola trasparente e lasciar riposare in un luogo asciutto. Ed esempio nel forno spento. Per questa fase della lavorazione è necessaria una bella dose di pazienza perché l’attesa è di circa 8 ore. A questo punto, impastare con le mani e versare l’impasto in uni stampo da panettone. Lasciar lievitare ancora tutta la notte. Un passaggio noioso ma veramente importante per avere l’effetto “nuvola” finale.

Infine, prima di far cuocere la veneziana, spennellare con il tuorlo e ricoprire di codette zuccherate. Impostare il forno a 180° e far cuocere per 30-40 minuti.

Se “Ospiti a bocca aperta con un dolce bello da vedere e facile da preparare” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Un panettone fatto in casa facilissimo che tutti possono preparare“.