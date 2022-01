Perché servire sempre i soliti dessert o le classiche torte da forno quando possiamo lasciare gli ospiti a bocca aperta con un dolce semplicissimo?

Impossibile resistere a quel languorino che si fa sentire a fine cena e che ci ricorda che c’è ancora posto per il dolce.

Questa sera, la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa fa un salto nel passato e recupera una ricetta straordinariamente buona e semplice allo stesso tempo.

Prima di capire come lasciare i nostri ospiti a bocca aperta con questa crema sorprendente che si taglia a fette e si cuoce al forno in 10 minuti, ecco qualche altra idea da ricordare.

Sono in molti ad apprezzare la bontà dei dolci fatti in casa. Un desiderio che non si arresta neanche nell’era dei social. Questi ultimi, infatti, sono diventati il punto di partenza da cui pasticceri professionisti e cuochi amatoriali condividono ricette e segreti in tutto il Mondo.

Un luogo incantato quello di internet, a cui tutti possono accedere con un semplice clic.

Ed ora, cerchiamo di capire come lasciare gli ospiti a bocca aperta con questa crema sorprendente che si taglia a fette e si cuoce al forno in 10 minuti

Mai provata una crema che si taglia a fette? Ebbene, oggi è il giorno ideale per realizzarla.

In realtà, la ricetta non è una novità, ma una conferma della buona cucina della tradizione del Belpaese.

Stiamo parlando del “lattaiolo”, un dolce antico che risale al 1600. Una ricetta della tradizione toscana che ha fatto felici generazioni intere con pochissimi ingredienti mescolati ad arte.

Profuma di limone, è morbidissimo e incanta tutti con la sua bontà. La versione presentata oggi è leggermente diversa dall’originale ma vale la pena provarla.

Ingredienti

2 uova;

500 millilitri latte intero;

100 grammi di zucchero;

80 grammi di farina tipo 00;

buccia di un limone;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

1 pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Preparazione

In una ciotola lavorare le uova intere con lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso e gonfio. Poi, setacciare la farina e unirla pian piano al composto. Mescolare con l’aiuto delle fruste elettriche per evitare la formazione di grumi.

A questo punto, versare a filo il latte, precedentemente intiepidito con l’aggiunta della buccia di limone e della cannella in polvere. Mescolare il tutto e insaporire anche con un pizzico di sale.

Successivamente, prendere una teglia dai bordi leggermente alti e foderarla con un foglio di carta da forno. Versare l’impasto e livellarlo con un cucchiaio. In dieci minuti questa crema deliziosa sarà pronta.

Servirà, però, farla cuocere in forno. Infornare e far cuocere ad una temperatura di 180 °C per circa 10 minuti (anche 20 a seconda della tipologia di forno).

Prima di servire, cospargere con lo zucchero a velo. Questo dolce sarà sensazionale, talmente morbido da sciogliersi in bocca.