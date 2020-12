Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non si arresta la corsa all’ultimo ingrediente per un Natale più dolce che mai. Lo sfortunato 2020 sta per terminare ed in prossimità delle feste di fine dicembre, le famiglie si accingono ad unirsi nella Fede e nella tradizione del Santo Natale. Già pronta la lista della spesa per pranzi e cene festose, seppur raccolte e decisamente più intime a causa del coronavirus e delle disposizioni anti-contagio che non permettono assembramenti.

Tuttavia, stupire amici e parenti in cucina resta una delle prerogative delle feste. In un modo o nell’altro. E se da un lato il Governo ha imposto una certa limitazione negli spostamenti, dall’altra ci pensa internet a condividere le pietanze più gustose con i nostri cari. Gli struffoli saranno uno dei grandi classici della tradizione ma perché non renderli speciali con una versione nuova? Di seguito una ricetta da copiare che farà impazzire grandi e piccini: gli struffoli al cacao.

Ingredienti

2 uova;

100 g di zucchero;

300 g di farina tipo 00;

15 ml di liquore strega, oppure rum;

olio di semi per friggere;

1 pizzico di sale;

aroma di vanillina.

Per la copertura

250 g di cioccolato fondente o a latte;

100 ml di panna.

Ospiti a bocca aperta con gli struffoli al cacao pronti in pochi minuti. Preparazione

In una ciotola grande, setacciare e inserire la farina, al centro, sulla farina, versare lo zucchero e le uova. Aggiungere un pizzico di sale, il liquore ed infine l’aroma di vaniglia. Amalgamare tutti gli ingredienti con cura per diversi minuti. Una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, avvolgere l’impasto nella pellicola alimentare trasparente e lasciar riposare a temperatura ambiente per circa 30 minuti.

Una volta terminato il tempo d’attesa, lavorare su un piano di lavoro e creare diversi salsicciotti in impasto. A questo punto, staccare dei piccoli pezzi da modellare con le mani a forma di palline.

Friggiamo in olio caldo e abbondante. Scolare e posizionare su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Intanto, tritare il cioccolato e far sciogliere in un pentolino con la panna. Immergere gli stuffoli nel mix di cioccolato e panna. Far leggermente solidificare e servire con una spolverata di cacao amaro.

