Per diventare maestri dell’orto bisogna considerare tante cose diverse. Dobbiamo ad esempio sapere sempre cosa piantare in ciascun momento dell’anno. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di dare consigli in questo senso. In un articolo precedente abbiamo consigliato infatti che cosa piantare a luglio per un raccolto delizioso.

Poi è anche importante sapere che tipo di fertilizzante usare. Esso infatti è un componente fondamentale nella crescita del nostro orto. Una delle idee migliori è quella di utilizzare un fertilizzante naturale, che ci permette di far crescere le piante senza l’utilizzo di prodotti chimici. Se scegliamo di fare così però stiamo attenti perché potremmo incorrere in un inconveniente. Avremo un orto ricchissimo grazie al fertilizzante naturale ma attenzione a questo lato negativo.

I benefici

Un fertilizzante naturale permette di concimare le nostre coltivazioni senza dover ricorrere a sostanze inquinanti. I fertilizzanti chimici infatti contengono nitrati, che se assorbiti in grandi quantità dalle piante possono essere dannosi.

Utilizzando sostanze organiche si evita quindi di inquinare gli ortaggi con i nitrati, rendendo più sano il raccolto.

Ci sono lati negativi

Purtroppo neanche i fertilizzanti naturali sono perfetti. Essi innanzitutto costano spesso di più, ma di sicuro il prezzo maggiore è ben compensato dalla naturalezza del raccolto.

Il lato negativo principale è legato alle sostanze nutritive in questi concimi. Spesso sono meno concentrate rispetto a quelle dei fertilizzanti chimici, quindi richiedono quantità maggiori, ed a volte è difficile misurare quanto più grandi. Inoltre i concimi naturali hanno un rilascio più lento del nutrimento, e questo può rendere difficile rispettare i tempi giusti per concimare. Iniziare a concimare troppo tardi può portare a problemi anche seri di crescita delle piante. Questo problema è particolarmente pronunciato nelle coltivazioni più grandi e quindi più difficili da controllare.

Orto ricchissimo grazie al fertilizzante naturale ma attenzione a questo lato negativo. Teniamone conto se vogliamo evitare i prodotti chimici.