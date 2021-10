Inizia oggi una settimana molto importante per i mercati. La struttura tecnica lascia intravedere le condizioni per assistere ad ulteriori ribassi ma come al solito non si darà nulla per scontato e si seguiranno da vicino gli eventi. Da diversi mesi il nostro Ufficio Studi intorno al prezzo di 6,05/6,26, ha inserito questa società nella propria Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term con target a 12 euro.

Orsero dopo un +50% da inizio anno ora potrebbe ripartire per target ambiziosi ma procediamo per gradi.

Da inizio anno, il titolo (MIL:ORS) ha segnato il minimo a 5,76 e il massimo a 10,35 e ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 1 ottobre al prezzo di 9,64, con il prezzo invariato rispetto alla seduta precedente.

Dal mese di luglio i prezzi continuano a muoversi in una stretta fase laterale, e negli ultimi giorni il range continua a restringersi lasciando intravedere la possibilità di un’imminente esplosione dei prezzi.

In quale direzione andranno? Puntare al rialzo o al ribasso? Ora andremo prima ad analizzare i bilanci degli ultimi 4 anni e poi la struttura dei grafici di breve, medio e lungo termine.

Un’azienda ancora sottovaluta di oltre il 20%

La società che capitalizza in Borsa circa 169 milioni di euro importa e distribuisce frutta e verdura in tutto il Mondo.

Analisi sommaria dei bilanci

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) trovano consenso intorno al prezzo di 12,57 dal precedente 7,83. I nostri calcoli invece, continuano a proiettare un prezzo obiettivo intorno ai 12 euro per azione.

Come regolarsi?

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni operative mantenere la posizione con stop loss/profit di lungo termine a 8,49. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore al prezzo di 9,50. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 12 euro.

Per tutti coloro che volessero comprare il titolo a mercato, possono attenersi agli stessi livelli operativi.