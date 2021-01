Parte una nuova settimana astrologica e tante belle novità attendono i 12 segni dello zodiaco. Amore, lavoro, fortuna e salute: scopriamo cosa riservano gli astri nei 7 giorni prossimi a venire. Illustriamo, dunque, l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 gennaio 2021.

Ariete. I nati sotto questo cielo, si ritrovano ancora in un periodo di riflessione e di rodaggio. Tuttavia, la nuova settimana sarà all’insegna dell’energia, del coraggio e dell’ottimismo. In particolare, sabato 23 sarà la giornata più fortunata in cui si potrebbe vagliare una proposta o un’opportunità. O anche solo fare una richiesta in ambito lavorativo i cui risultati giungeranno in primavera. In amore, andranno superate incertezze e perplessità, lasciando perdere le storie ormai finite.

Toro. Sarà un inizio settimana caratterizzato da qualche malessere fisico ed emotivo. Al lavoro sarà meglio evitare inutili polemiche e nervosismi vari: meglio organizzare tutto con prudenza e attenzione. Le giornate migliori in quest’ambito saranno quelle di metà settimana. In amore, invece, venerdì 22 sarà una giornata felice. Spalanchiamo dunque il cuore ai sentimenti con persone libere e a più noi vicine, magari del segno dell’Ariete o dell’Acquario.

Illustriamo l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 gennaio 2021 per i Gemelli e il Cancro

Gemelli. Gli astri consigliano di credere maggiormente in se stessi ed essere più attenti a tutto ciò che ci circonda, per non perdere nessuna opportunità, a partire da lunedì 18. Il cielo del segno prevede qualche positivo cambiamento in arrivo, ma attenzione alla giornata di venerdì per qualche possibile manovra scorretta. Sabato 23 sarà invece la giornata perfetta per possibili nuovi incontri in amore. Anche per chi magari al momento non ci pensa, sarà invece il caso di aprire il suo cuore.

Cancro. Per gli amici cancerini, comincia un periodo di riflessione volto ad acquisire maggiore consapevolezza dello status quo e a prendere le giuste decisioni. Dopo tanto tempo in cui le cose non sono andate come si desiderava, il lavoro adesso comincerà ad andare meglio. La forza di volontà aiuterà in particolare a superare i momenti più impegnativi. Attenzione ad un nemico, lunedì, mentre un incontro produttivo potrebbe avvenire durante la giornata di venerdì. In amore, la giornata di mercoledì potrebbe nascondere qualche tensione col partner, mentre per i single potrebbero presentarsi nuovi e interessanti incontri. Per tutti, tuttavia, ci saranno le occasioni per approfondire una conoscenza allo stato embrionale o superare qualche difficoltà, se si è in coppia da lungo corso.

Continuiamo con l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 gennaio 2021, vediamo adesso Leone e Vergine

Leone. Determinazione e temperamento, tipici di questo segno, non mancano e dovranno essere ancora messi in campo. Rivalutiamo anche una giusta dose di prudenza e cautela, soprattutto nel campo lavorativo ed economico ed in particolare nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21. Possibili nuovi viaggi all’estero. Gli astri consigliano moderazione anche in amore, e di evitare di lasciarsi prendere più del dovuto da storie strane e particolari o dagli entusiasmi iniziali.

Vergine. S’intravede un po’ di stanchezza per i nati sotto questo segno che, nell’ultimo periodo, hanno messo tutto se stessi nel lavoro. Si sono realizzati alcuni importanti progetti ed altri ancora ne seguiranno: già da sabato 23 potrebbero giungere nuove opportunità. Per i nativi di questo segno, il miglioramento della propria posizione lavorativa ed economica sarà comunque costante nel tempo. Ora però è arrivato il momento di cedere in amore. Ossia di aprirsi a qualcuno che ci piace o di dedicare più tempo ed attenzione ad una relazione collaudata. Le giornate più fortunate al riguardo saranno quelle di lunedì 18 e venerdì 22.

Procediamo con il segno della Bilancia e dello Scorpione

Bilancia. Nel lavoro è giunto il momento di raccogliere le soddisfazioni e i frutti di un impegno profuso nei mesi passati. Si apre la possibilità concreta di una crescita professionale, con nuove sfide e proposte interessanti tutte da raccogliere all’orizzonte. In amore, qualora si avesse una relazione in corso, si tende a voler fare nuove esperienze. Il consiglio è di rivalutare, con consapevolezza, la stabilità di rapporti già in essere. Nel caso in cui si è single, il cielo consiglia di aprirsi con semplicità ed onestà a chi ci è vicino, senza farsi bloccare e condizionare dalle brutte esperienze del passato.

Scorpione. Ai nativi sotto questo cielo, le stelle consigliano di restare calmi, prudenti e perseveranti, soprattutto nel lavoro e nella gestione del denaro. Occorrerà sangue freddo per valutare le nuove proposte e i progetti lavorativi. Il cambiamento, a dire il vero, è già iniziato da tempo, però bisogna ancora fare delle ulteriori scelte importanti. In particolare, lunedì e venerdì, potrebbero esserci possibili contrasti e/o particolari ostacoli da affrontare. In amore, ancora, potrebbero sorgere conflitti o dubbi verso chi ci è vicino. Solo i rapporti veramente forti supereranno questo momento difficile che, a grandi linee, si protrarrà fino a febbraio.

Spazio all’oroscopo settimanale dal 18 al 24 gennaio 2021: Sagittario e Capricorno

Sagittario. Il periodo è positivo, fatto di cambiamenti e foriero di decisioni da prendere, in merito al proprio futuro. Settimana piena di luce, di creatività, di idee da realizzare, anche con nuovi incontri all’orizzonte. L’ottimismo, l’energia e l’impegno di questi giorni aiuteranno a realizzare un progetto. Gli astri prevedono in amore dei nuovi inizi a partire da febbraio, magari anche con qualcuno con cui il rapporto si era interrotto. Crescita in ambito sentimentale e incontri previsti per mercoledì.

Capricorno. Si apre una settimana piena di ottimismo, energia rinnovata e tanta voglia di fare per i nati di questo segno, che vivranno cambiamenti molto positivi. Nuovi incontri e novità interessanti si prevedono per mercoledì e sabato. In vista anche la possibilità di sottoscrivere un contratto legato a nuovi impegni e progetti da realizzare o a un nuovo lavoro da cominciare. Momento per nuovi inizi anche in amore: dunque evitare di essere diffidenti o restii, ma aprirsi agli incontri e alle nuove conoscenze.

Chiudiamo con i segni di Acquario e Pesci

Acquario. Il passato ha rappresentato, per i nati del segno, una fonte di grandi insegnamenti e crescita. Ora ci si sente più consapevoli, più sicuri e con le idee più chiare, per prendere delle decisioni senza lasciarsi assalire dai dubbi. Un’attenzione particolare va posta al nostro stato di salute. Nel lavoro seguiamo l’intuito, specie nei nuovi progetti. In particolare, lunedì 18 sarà una giornata produttiva e di grande intesa nel lavoro di gruppo. In amore, infine, si è proiettati verso il futuro, lasciandosi alle spalle il passato. Possibili incontri fortunati per sabato 23, oppure chiarimenti in vista col proprio partner.

Pesci. Per gli amici dei Pesci, si è ancora in dubbio e incerti riguardo alcune scelte professionali, ma non bisogna avere paura di mettersi in gioco. Ci si può preparare per qualcosa di nuovo da realizzare una volta passato questo inverno. In relazione ad alcune decisioni molto particolari, cerchiamo la consulenza di una professionalità specialistica.

Per la nuova settimana, gli astri consigliamo una buona dose di senso pratico misto a calma e prudenza, soprattutto nelle giornate di lunedì 18 e sabato 23. In amore, ci sarà una possibilità di incontro nel fine settimana, specie nella giornata di sabato. Intensità, progettualità e positività di relazioni possibili, in particolare con i segni dell’Acquario e il Capricorno.

Ecco dunque illustrato l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 gennaio 2021. Infine, nell’articolo di cui qui il link abbiamo già esposto l’oroscopo lavoro e carriera 2021 per i segni di terra e acqua.

Buona settimana a tutti!