Tanto noi esseri umani, quanto i nostri amici a quattro zampe, siamo governati dai movimenti planetari. La data di nascita di una persona ci dice a quale cielo astrologico egli appartiene. Quindi, in certo senso, ci aiuta a capire quali astri influenzano il suo umore e ne determinano il destino.

Lo stesso si può dire per gli animali domestici, se si considera la loro data di nascita. In questa sede la redazione di ProiezionidiBorsa passerà a illustrare l’oroscopo 2021 dedicato ai nostri gatti: può aiutarci a comprenderne indole, azioni e comportamenti. Procediamo con ordine e vediamo di capirne di più.

I primi tre segni dello zodiaco

Ariete. I gatti nati sotto questo segno sono visionari, anticipatori, avventurosi. Vogliono sempre sperimentare percorsi alternativi e giochi stimolanti. Tendono ad imporsi in qualità di leader, perciò potrebbero avere qualche problemino con altri eventuali animali nelle loro vicinanze. In compenso, ricambiano amorevolmente le coccole e l’affetto del loro padrone.

Toro. I gatti di questo segno sono di norma quelli che ritroviamo sulla poltrona o davanti al camino. Oppure sdraiati al sole d’inverno o tra le braccia del padrone a fare le fusa. Insomma tendono a muoversi poco, ad essere affettuosi e coccoloni. Sono anche molto gelosi, per cui guai a prestare attenzioni ad un altro gatto.

Gemelli. Gli amici a 4 zampe nati sotto questo cielo sono molto autonomi e sempre in movimento. Sono grandi osservatori e si accorgono dei più minimi cambiamenti in casa. Amano stare al centro dell’attenzione, magari improvvisando scenette strane e divertenti. Ogni tanto gradiscono anche essere accarezzati e spazzolati, ma solo in alcuni punti e senza esagerare. Infine amano mangiare e per fortuna non tendono ad ingrassare.

Da Cancro a Vergine, vediamo l’oroscopo 2021 dedicato ai nostri gatti: può aiutarci a comprenderne indole, azioni e comportamenti

Cancro. I gatti cancerini sono molto docili, equilibrati ed affettuosi, ma anche tendenzialmente stanziali. Difficilmente si allontanano dagli ambienti in cui si trovano abitualmente. Sono un po’ schizzinosi col mangiare, nel senso che non gradiscono la ripetitività del cibo. Al contrario, gradiscono molto una pappa originale e diversa ogni giorno.

Leone. Sono in assoluto i più vanitosi ed egocentrici. Si sentono appunto i re incontrastati dell’ambiente in cui vivono. Dedicano molto tempo a sé stessi e alla loro pulizia ed odiano essere costretti in spazi angusti per lungo tempo. Dunque sarà difficile riuscire a portarseli dietro, utilizzando ad esempio il trasportino.

Vergine. Questi gatti sono molto abitudinari, puliti e tranquilli. All’inizio sono riservati e diffidenti, ma molto intuitivi e perspicaci. Tendono ad essere cagionevoli di salute, dunque attenzione agli sbalzi di temperatura e alla cura dell’alimentazione.

Scopriamo insieme il temperamento dei nostri amici a 4 zampe

Bilancia. I gatti bilancini hanno un portamento elegante, quasi aristocratico. Risultano molto attenti alla pulizia ed amano essere spazzolati. Alternano momenti di intenso movimento ed attività fisica, a momenti in cui sentono la necessità di riposarsi per recuperare le energie. Sono però da conquistare, in quanto all’inizio possono sembrare riservati verso chi non li conosce.

Scorpione. I gatti di questo segno sono forti ed energici, soprattutto tendono ad essere solitari e a nascondersi. In genere hanno nei confronti degli altri gatti un fare strategico nel cacciarli, per litigare e spaventarli. Sono dei leader nel loro spazio e non facilmente si fanno prendere in braccio. Ancora, sono loro che scelgono a chi avvicinarsi e da chi farsi coccolare.

Sagittario. Gli amici gatti di questo segno sono esploratori, curiosi, attenti e fantasiosi. Non amano stare fermi, dunque sono abbastanza girovaghi. Difficilmente si adattano ad un appartamento, mentre amano gli spazi aperti, essere a contatto con la natura e stare in compagnia di altri gatti. Infine sono molto attivi di giorno e molto amanti del cibo: tendono infatti ad ingrassare.

L’oroscopo 2021 dedicato ai nostri gatti può aiutarci a comprenderne indole, azioni e comportamenti

Capricorno. Sono molto autonomi, spesso sentono l’esigenza di allontanarsi dallo spazio usuale in cui vivono. Programmano ed organizzano spazio e tempo, senza problemi. Riescono però anche a riposare in compagnia del padrone, mentre si guarda la TV o si ascolta la musica. Inizialmente sono riservati, diffidenti e chiusi: hanno bisogno di tempo per potersi aprire.

Acquario. Questi gatti sono in assoluto i più socievoli dello zodiaco. Amano stare in compagnia degli altri gatti e dei padroni. Anche durante il sonno notturno o il riposino quotidiano ricercano la presenza di qualcuno. Sono attenti e generosi, ma non amano ricevere ordini. In compenso gradiscono le fusa ed essere spazzolati.

Pesci. I gatti, nati sotto questo cielo, amano la casa e i momenti di solitudine, da vivere nei loro rifugi preferiti. Nello stesso tempo non amano restare soli a lungo. Dopo un po’ si mettono alla ricerca dei loro padroni, dai quali cercano attenzioni e carezze. Sono golosi e molto giocherelloni e fantasiosi.

Ecco dunque illustrato l’oroscopo 2021 dedicato ai nostri gatti: può aiutarci a comprenderne indole, azioni e comportamenti. Nell’articolo di cui qui al link, invece, abbiamo già esposto dell’oroscopo 2021 dedicato ai nostri amici cani.