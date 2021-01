Tutti quanti abbiamo sempre dei dubbi quando dobbiamo scegliere il nostro compagno a quattro zampe. Ecco perché a volte è meglio seguire l’aiuto delle stelle e lasciarsi guidare dal proprio segno nella scelta. Infatti, l’oroscopo 2021 ci spiega quale cane dovremmo avere al nostro fianco. Iniziamo subito a vedere come.

I cani per i segni di fuoco

Iniziamo dall’Ariete, un segno che ha bisogno di un cane pieno di energie ma capace di essere buono come in fondo è lui. Il cane perfetto per questo segno è senza dubbio il boxer, cane dalle enormi riserve di energia ma gentile con il proprio padrone.

Al re della foresta non si poteva che accompagnare che un cane deciso e orgoglioso come lui. In questo caso si parla del cane corso, un cane capace di dare il meglio di se sotto una mano ferma.

Al vagabondo Sagittario il richiamo della natura e dell’avventura non può certo mancare, e quindi perché non affiancargli un cane “lupino”? Il cane lupo cecoslovacco sarà capace di capire il bisogno di avventura del proprio padrone e stargli sempre a fianco.

I cani per i segni di terra

Tocca ora al segno del Toro, capace di essere tanto generoso quanto buongustaio a tavola. Per questo segno il cane perfetto non poteva che essere il beagle. Questo cane, infatti, condivide con il segno del Toro un cuore d’oro, un grande appetito e, diciamocelo, anche una certa testardaggine.

Alla rigorosa Vergine potrà stupire, ma il cane perfetto per lei non può che essere il golden retriever. Sotto quella scorza da gentile bacchettona si nasconde, infatti, un cuore d’oro che solamente questo cane saprà risvegliare.

Il Capricorno, infine, ha bisogno di un cane lavoratore, capace di capire quale sia il duro valore della fatica. Allo stesso tempo ha bisogno di un cane che sia capace di obbedire senza creare troppi problemi. Per questo segno il cane perfetto per questo segno è sicuramente il bullmastiff, cane famoso per essere tanto obbediente quanto gentile con il suo padrone.

I cani per i segni d’aria

Al segno più intelligente dello zodiaco, quello dei Gemelli, non si può che abbinare un cane altrettanto sveglio. Il cane perfetto per questo segno è sicuramente border collie, cane famoso per le sue elevati capacità mentali.

La Bilancia ha invece bisogno di un cane capace di essere allo stesso tempo ordinato, gentile e affettuoso. Per questo segno la risposta a queste richieste è sicuramente il setter inglese, cane tanto dolce quanto rispettoso.

L’Acquario ha infine bisogno di un cane capace di risvegliare il suo interesse per le cose nuove e creative. Un dalmata, con il suo carattere gentile e la sua tendenza a andare in giro per conto suo saprà rispondere a queste esigenze.

I cani per i segni d’acqua

Solamente un cane può colmare quel bisogno di affetto enorme che il segno del Cancro ha, ed è il cocker. Questo ammasso di tenerezza saprà infatti stare affianco al suo padrone con amore e gentilezza fino alla fine dei suoi giorni.

Il passionale Scorpione ha bisogno, invece, di un cane che sia determinato quanto dolce con i propri padroni. Il doberman risponde a queste caratteristiche. Al contrario di quel che si pensa, infatti, questo cane è tanto determinato quanto estremamente sensibile, e si lega profondamente al suo padrone.

Concludiamo con il sognatore Pesci. Anche in questo caso l’oroscopo 2021 ci spiega quale cane dovremmo avere al nostro fianco. Il cane perfetto per questo segno è infatti il labrador, cane tanto dolce quanto avventuriero.

Abbiamo cosi capito come l’oroscopo 2021 ci spiega quale cane dovremmo avere al nostro fianco. Se si è interessati ad altri articoli similari si può cliccare su questo link. L’articolo sulle piante perfette per ogni segno zodiacale non deluderà di certo.