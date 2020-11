Ecco dove ci sono orologi indumenti e preziosi a firma Hermes YSL Moschino Valentino e Givenchy in vendita all’asta. L’Istituto vendite giudiziarie (ISVEG), concessionario ministeriale per il Tribunale di Firenze, Prato e Pistoia, ha reso nota l’imminente asta pubblica. Si tratta dell’asta relativa alla categoria merceologica di preziosi e abbigliamento Fi n.17751. La data d’inizio asta è stata fissata per il giorno 24 novembre 2020 ore 15:00. Mentre la fine asta cade nel giorno 1 dicembre 2020 ore 12:00. Per quanto riguarda l’esposizione avverrà su appuntamento tramite esecuzioni.mobiliari@isveg.it il giorno 24 novembre 2020 dalle ore 9:30 alle ore 10:00. La location è sita in via Poggio Bracciolini n.32, Firenze. Vediamo dunque ora, più da vicino, questi 33 lotti di orologi indumenti e preziosi a firma Hermes YSL Moschino Valentino e Givenchy in vendita all’asta.

Vendita all’asta

Come anticipato, si tratta di una procedura di vendita tramite asta pubblica on line suddivisa in distinti lotti. Per la precisione, si tratta di 33 lotti singoli che comprendono i seguenti beni mobili. Vale a dire, nel settore pelletteria ci sono calzature, cinture in pelle, portafogli, borse. Tra gli indumenti, cappotti, foulard, maglie, vestiti e tute. Nel settore dei preziosi, si segnalano orologi da polso di marca, parure di girocolli orecchini e anelli in oro bianco e diamanti. Ma anche bracciali, orecchini e anelli separati. Vediamo quindi ora, più nel dettaglio, cosa viene messo all’asta con procedura identificata con R.G.E. 11/20.

Settore Pelletteria

a) un paio di calzature in alligatore Pakerson;

b) n.100 cinture in pelle di vario tipo;

c) n.51 portafogli in pelle di vario tipo;

d) n.1 borsa di YSL;

e) n.2 paia di scarpe UGG;

f) un paio di scarpe marca Roger Vivier;

g) un paio di scarpe marca Chiara Ferragni;

h) una borsa marca Givenchy;

i) una borsa marca Hermes;

l) una borsa marca Chiara Ferragni;

m) un portafoglio marca Valentino;

n) una borsa in pelle pregiata (serpente) Perri’s.

Settore Indumenti

a) un cappotto marca Hermes taglia 36;

b) n.2 foulard Hermes;

c) n.2 maglie Moschino;

d) n.1 maglia marca Balmain;

e) n.1 vestito Balmain;

f) una tuta marca Balenciaga.

Settore Preziosi

a) n.46 collane, n.46 bracciali e 16 anelli in argento e bigiotteria;

b) n.1 orologio da polso Star Kiin;

c) una parure composta da girocollo, coppia di orecchini e anello in oro bianco e diamanti;

d) una demiparure composta da girocollo e coppia di orecchini in oro con diamanti;

e) un pendente rettangolare in oro bianco con pietra verde e brillantini;

f) un pendente in oro bianco con pietra rosa e brillantini;

g) un anello titanio e diamanti;

h) una coppia di orecchini oro rosa e bianco, alluminio e diamanti con pendente in turchese;

i) una coppia di orecchini in oro bianco titanio e diamanti e zaffiri con pendenti ovali;

l) una coppia di orecchini in oro rosa titanio e diamanti con 3 pendenti circolari;

m) un bracciale in oro bianco titanio e diamanti con 7 cerchi;

n) n.2 coppie di orecchini in alluminio e diamanti.

Procedura

Per partecipare all’asta bisognerà andare sul sito https://www.isveg.it e cliccare su “gara on line”. Al fine di avere piena conoscenza dell’iter si consiglia, prima d’intraprendere qualsiasi iniziativa, di prendere visione di quanto segue. Vale a dire delle “condizioni generali di partecipazione alle vendite telematiche”. E comunque di prendere contatti con chi di dovere, reperibile ai seguenti riferimenti di contatto.

Is. Ve.G. Srl, Borgo Albizi, 26 – 50122 Firenze (FI);

Tel: +39 0552340830;

e-mail: info@isveg.it

PEC: firenze@pec.isveg.it

