Un potente fungo usato da migliaia di anni ma solo oggi ha raggiunto un enorme popolarità considerato un medicinale naturale molto potente. Oro nero o diamante della foresta è il fungo dell’immortalità utilizzato da migliaia di anni come elisir di lunga vita e benessere da bere come un semplice caffè. Si tratta del fungo chaga associato a numerosi soprannomi per le sue proprietà benefiche. Il fungo chaga è un particolare fungo di colore nero che si trova sul tronco del bulboso e della betulla boreale.

Utilizzato da anni come un potente medicinale in Russia e in alcune Regioni dell’Asia. Solo di recente la sua popolarità è entrata nelle culture occidentali. Il chaga dell’Alaska è considerato per molti la medicina più potente che la foresta offre.

Si trova in commercio in molte forme, ad esempio come integratori e tè. Ma si può sorseggiare come un semplice caffè.

La maggior parte del chaga in commercio è macinato in polvere e posto in apposite capsule, miscelato all’interno di integratori energetici o aggiunto a bustine di tè.

Una medicina naturale

Il fungo è citato in testi di medicina naturale già dal XVI secolo come trattamento contro il cancro, la tubercolosi e le ulcere. Inoltre, è ricco di proprietà benefiche utilizzato per migliorare la concentrazione e l’energia.

Il fungo chaga è considerato, per gli studiosi della medicina naturale, un potenziale toccasana per molti usi: dalla cura del cancro al comune raffreddore. Ma a sostegno di tali affermazioni non ci sono studi scientifici. Gli studi effettuati su animali e in vitro riportano risultati incoraggianti nella cura del cancro e di infiammazioni varie. Mentre sugli uomini non si sono effettuati degli studi precisi, e lasciano molto spazio all’uso popolare tramandato da generazioni, ma non confermato.

I poteri curativi del fungo lasciano un dibattito aperto, mentre i suoi benefici nutrizionali sono certi. Infatti, il chaga contiene innumerevoli minerali, sostanze nutritive e vitamine. Inoltre, contiene anche elevate quantità di antiossidanti e amminoacidi.