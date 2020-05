ORO: il rialzo era iniziato prima del Covid-19, continuerà anche dopo la fine della pandemia?

Nell’articolo di settimana scorsa abbiamo ampiamente spiegato i motivi per i quali l’ oro (prezzo in tempo reale) continuerà a crescere (clicca qui per leggere) anche nei prossimi mesi.

Le decisioni delle banche centrali sui tassi d’interesse e sull’inflazione influiscono sul prezzo del metallo. I tassi d’interesse più bassi e inflazione più elevata, infatti, lo rendono più costoso. Lo stesso vale per i tassi di cambio, nel senso che un dollaro debole farà salire l’oro. Poi, c’è la domanda e l’offerta del metallo stesso. L’estrazione dell’oro sta diventando più difficile nel tempo, il che è una delle ragioni dell’aumento dei prezzi a lungo termine.

Tuttavia, il modo in cui ogni fattore influenza il prezzo dell’ oro è argomento di accese discussioni. Ad esempio, dal cosiddetto boom delle materie prime nel 2005, si è acceso un acceso dibattito sul fatto che i prezzi del metallo prezioso (e delle materie prime in senso lato) siano spinti più dai fondamentali economici o dal comportamento degli speculatori e degli ETF. Viene da chiedersi, quindi, se l’oro sia essenzialmente un prodotto finanziario o una merce fisica. Nel primo caso i broker addebitano sui contratti futures sull’oro che possono influenzare i prezzi. Nel secondo i prezzi possono essere influenzati dal livello delle scorte di materie prime e dalla misura in cui le persone si coprono contro il rischio che i prezzi salgano o scendano.

Cosa attendersi per il futuro?

Premesso che gli investimenti sui mercati finanziari hanno sempre un livello di alea non trascurabile e che gli investitori devono sempre essere prudenti. Nella misura in cui le prospettive di crescita economica sono più incerte, anche da COVID-19, e se i tassi di interesse bassi prevalgono, i prezzi dell’oro potrebbero continuare a salire. Più notizie negative sulla crescita economica, maggiore è l’aumento del prezzo dell’oro. Le notizie negative, però, non devono esserlo troppo. Potrebbe capitare, infatti, quanto accaduto all’inizio della pandemia. Se le cattive notizie causano un nuovo crollo dei mercati azionari, gli investitori potrebbero vendere oro e altre materie prime per finanziare le loro perdite in altre attività. Questo naturalmente provocherà un ribasso dei prezzi dell’oro.

Allo stesso modo, la situazione potrebbe cambiare se l’attuale incertezza venisse risolta. Ad esempio, se si sviluppa una medicina valida per COVID-19 e/o il dollaro USA si rafforza, l’oro potrebbe muoversi nella direzione opposta. Il calo dei prezzi dell’oro nel 2011-2018, dopo un periodo rialzista, è un buon esempio da tenere a mente.

Analisi grafica e previsionale sull’ oro

La settimana appena conclusasi è stata molto interessante. I ribassisti, infatti, hanno cercato di rompere il supporto in area $1721,77, ma senza successo. Trattasi di un indubbio segnale di forza anche se la chiusura settimanale è stata inferiore a quella più alta segnata da inizio 2013. Questa prova di forza potrebbe spingere le quotazioni verso il II° obiettivo di prezzo in area $1964,85. La massima estensione si trova in area $2210.

Una chiusura settimanale inferiore a $1721,77 farebbe nuovamente precipitare nell’incertezza la tendenza in corso sull’ oro.