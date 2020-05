ORO: il raggiungimento di nuovi massimi storici diventa sempre più probabile

Sulle motivazione che potrebbero spingere l’ oro (prezzo in tempo reale) al rialzo nei prossimi mesi ce ne siamo occupati ampiamente nelle settimane scorse. Oggi vogliamo concentrarsi sull’analisi multi time-frame per capire cosa potrà succedere nei prossimi mesi. Abbiamo, quindi, analizzato in dettaglio il time-frame giornaliero, settimanale e mensile.

Time frame giornaliero: analisi grafica e previsionale sull’ oro

Le quotazioni stanno oscillando intorno all’ultima resistenza (area $1.729) prima del raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area $1.824. Sebbene le proiezione in corso sia rialzista e non dovrebbero esserci problemi affinché il rialzo continui, è importante osservare una cosa.

Da aprile in poi le quotazioni hanno segnato due massimi decrescenti in area $1.800-$1.780. Questi livelli vanno osservato con particolare attenzione. Una mancata rottura di questa area, infatti, potrebbe far scattare un ritracciamento di breve che potrebbe continuare fino in area $1.671.

Qualora, invece, si dovesse continuare al rialzo e rompere in chiusura di giornata area $1.824, si aprirebbero le porte al raggiungimento di area $2.073 (II° obiettivo di prezzo) e a seguire di area $2.321 (III° obiettivo di prezzo).

Time frame settimanale: analisi grafica e previsionale sull’ oro

La settimana appena conclusasi è stata molto interessante. I ribassisti, infatti, hanno cercato di rompere il supporto in area $1.721,77, ma senza successo. Trattasi di un indubbio segnale di forza anche se la chiusura settimanale è stata inferiore a quella più alta segnata da inizio 2013. Questa prova di forza potrebbe spingere le quotazioni verso il II° obiettivo di prezzo in area $1.964,85. La massima estensione si trova in area $2.210.

Una chiusura settimanale inferiore a $1.721,77 farebbe nuovamente precipitare nell’incertezza la tendenza in corso sull’ oro.

Time frame mensile: analisi grafica e previsionale sull’ oro

La chiusura di maggio ha confermato la rottura dell’importantissima resistenza in area $1.684,12 (II° obiettivo di prezzo). Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il rialzo continui fino in area $1.906,87 (III° obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura di giugno inferiore a $1.684,12 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

