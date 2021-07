Il caldo e le roventi temperature estive fanno venire voglia di consumare pietanze fresche e saporite. Immediatamente, quasi tutti pensano a insalate fresche o a piatti veloci e senza bisogno di cottura come questi. Esiste un alimento particolarmente zuccherato e idratante perfetto per questo fine.

Stiamo parlando dell’anguria, che è in grado di dare grandi soddisfazione anche in primi e secondi piatti. Ecco, quindi, moltissimi originali modi di usare questa protagonista dell’estate in tante e sfiziose ricette salate. Il risultato saranno piatti freschi e veloci, ma comunque ricchi di gusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come impiegarla in fantasiose ricette salate per tutti i gusti

Il primo modo di stupire il proprio palato o quello degli ospiti con la freschezza dell’anguria è un piatto fresco e senza cottura. Si tratta di un antipasto o di un’insalatona a base proprio di cocomero, pomodorini e melone. Il vero tocco da chef, però, è l’utilizzo di una freschissima burrata e delle sfere di aceto balsamico. Per preparare queste ultime basta usare il comune aceto balsamico e l’agar agar, un addensante naturale che la Redazione approfondisce in questa precedente guida.

Un altro incredibile modo di usare l’anguria in piatti salati è in abbinamento al peperoncino per una zuppa estiva piccante. Basta usare salsa di pomodoro, anguria, cetrioli e peperoncino e frullare tutto. Servire fredda magari accanto a qualche crostone di pane aromatizzato con olio e origano.

Molti altri originali modi di usare questa protagonista dell’estate in tante e sfiziose ricette salate

L’unione tra cetrioli, anguria, cipolla e origano è perfetta per accompagnare filetti di pesce come il merluzzo. Ma l’anguria è buonissima anche in abbinamento ai gamberetti e a gran parte dei frutti di mare. Suggeriamo di trasformare il tutto in un’insalata con l’aggiunta di una buona manciata di rucola.

Unendo l’anguria ai peperoni è possibile preparare un buon gazpacho dal gusto quasi esotico. E per dare un tocco in più basta aggiungere anche la polpa di qualche lampone!

Poi ancora è possibile ridurla in sottaceti o condire una fetta con glassa di aceto balsamico, prosciutto crudo e olive.

Insomma i modi di preparare l’anguria anche in versione salata sono moltissimi e tutti assai straordinari. Ogni boccone sarà un perfetto mix di dolce e salato che conquisterà proprio tutti.