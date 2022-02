La cucina italiana è fra le migliori del Mondo. Ogni regione si caratterizza per piatti tipici che esaltano i prodotti del territorio. Ebbene oggi vogliamo condividere una ricetta che arriva dalla Sicilia. Una preparazione particolare perché alla base di pasta sfoglia unisce un impensabile erba aromatica che la rende delicata e molto saporita.

Gli ingredienti

Ebbene vediamo nel dettaglio come preparare delle originali e irresistibili crostatine di sfoglia dal successo assicurato. Per preparare circa 30 piccole crostatine abbiamo bisogno di:

500 g di farina 00; 220 g di olio di semi d girasole; 2 uova; 10 g di sale; abbondante basilico tritato.

Per il ripieno suggeriamo questi ingredienti, ma possiamo sbizzarrirci con la fantasia e sperimentare soluzioni diverse.

600 g di melanzane; 350 g di pomodorini; 250 g di scamorza; olio extravergine di oliva quanto basta; 1 spicchio di aglio; Sale, olio di girasole e basilico fresco quanto basta.

Mettiamoci all’opera. Per prima cosa laviamo e tagliamo le melanzane a tocchetti di circa 2 cm. Mettiamole in acqua e sale per una mezz’oretta. Quindi asciughiamole bene. Friggiamole in olio extravergine di oliva, e mettiamole a scolare su carta assorbente. Per un risultato più leggero in friggitrice ad aria. Se si opta per questa seconda scelta dovremmo spruzzarle con poco olio e poi porle nell’apposito cestello per 10 minuti a 160°C ed altri 5 minuti a 180°C. Durante la cottura giriamole via via in modo che i cubetti di melanzane vengano cotti uniformemente su tutti i lati. A parte facciamo rosolare l’aglio in padella. Quando sarà bene dorato uniamo i pomodorini tagliati a metà. Saliamo e lasciamo cuocere per una decina di minuti. Poi aggiungiamo le melanzane. Lasciamo insaporire a fuoco basso. A cottura ultimata uniamo abbondante basilico fresco.

Originali e irresistibili crostatine di sfoglia aromatizzata con un ingrediente sorprendente e gustosissimo

Passiamo alla sfoglia. Versiamo in una ciotola la farina setacciata con il sale. L’ingrediente segreto che renderà questa pasta straordinariamente profumata e saporita è il basilico. Dunque uniamone un’abbondante quantità ben tritata. Aggiungiamo quindi le uova e l’olio a filo. Impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio. Quindi stendiamo l’impasto ottenuto con un mattarello. Con un coppa pasta o una tazza dal bordo largo otteniamo dei dischi. Posizioniamoli quindi nei pirottini, tipo quelli dei muffin, imburrati e spolverati di farina.

Riempiamo le crostatine con il ripieno preparato in precedenza, inserendo dei cubetti di scamorza. Infine cuociamo in forno ventilato a 200 gradi per circa un quarto d’ora. Sforniamo quando la superficie apparirà ben dorata.

