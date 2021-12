La tecnologia nel corso degli anni ha fatto passi da gigante mettendosi a nostra completa disposizione. Grazie agli smartphone e soprattutto alle applicazioni, riusciamo a gestire una grossa varietà di impegni tipici della nostra vita quotidiana. È tutto a portata di un click, nella comodità più assoluta. Rapidità, velocità, organizzazione, risoluzione dei problemi e gestione settimanale del tempo. Sono sufficienti poche applicazioni per avere tutto a portata di mano. Dalle nostre carte di credito al calendario degli impegni settimanali, dai supporti in casa programmabili a distanza alla produttività lavorativa. Il tutto confluisce in un Mondo sempre più rapido e veloce.

Organizzazione e pulizie di casa semplificate con queste 3 app utili soprattutto per chi ha poco tempo

Grazie alle applicazioni è possibile programmare in maniera organizzata le pulizie di casa. Suddividere i compiti e le faccende domestiche tra i componenti della famiglia così da raggiungere rapidamente i risultati desiderati. In tal senso, la tecnologia entra nelle nostre vite quotidiane, nel tentativo di facilitarci i compiti e le incombenze di tutti i giorni.

E così, attraverso gli store dei due principali sistemi operativi – iOS e Android – possiamo scaricare applicazioni utili a organizzare le pulizie di casa.

Su entrambi gli store, ad esempio, troviamo la celebre Sweepy. Ma anche Nipto, un’applicazione attraverso cui possiamo organizzare le pulizie in modo divertente in famiglia, creando delle mini challenge a punti. Un modo per stimolare i nostri cari a darci una mano nella corretta pulizia della casa.

Ancora, su Android, possiamo trovare Clear My House, altra applicazione interessante per organizzare le pulizie. Questa permette di impostare degli orari prestabiliti durante il giorno dedicati alle pulizie e ricevere le notifiche quando dobbiamo metterci all’opera.

Organizzare al meglio le giornate

Dunque, grazie alle app abbiamo la possibilità di programmare una corretta pianificazione e organizzazione dei lavori in casa che spesso ci annoiano più del dovuto. Ovviamente, possiamo trovare anche applicazioni che ci permettano di organizzare e pianificare al meglio le nostre giornate.

Ad esempio, sul sistema operativo della Apple, possiamo usare RoomMate, un’applicazione attraverso cui possiamo gestire e condividere spese, bollette, faccende e lista della spesa. In tal modo, avremo un aiuto in più per organizzare al meglio le incombenze e le scadenze.

Ecco come avere una corretta organizzazione e pulizie di casa semplificate con queste 3 app utili soprattutto per chi ha poco tempo.

Approfondimento

Ecco come possiamo sopravvivere alla famigerata chat delle mamme su WhatsApp ed evitare le cattive figure