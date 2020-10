Prendete la classica giornata autunnale, umida e piovosa. Dedicatela al relax vostro e della famiglia, pensando di organizzare una serata cinema in casa preparando i Bagel col sesamo. Parliamo di quelle ciambelle, che spesso vediamo nei film americani e che vengono farcite con ingredienti salati, ma anche dolci. Una ricetta non difficile, ma in grado di soddisfare i gusti di casa. Seguite i nostri Esperti nella preparazione.

Ingredienti per una ventina di Bagel

Abbiamo calcolato che una ventina di Bagel potrebbero soddisfare la vostra iniziale curiosità. Il diametro è di circa 10 cm:

a) 450 grammi di farina 00;

b) 240 ml di acqua, in alcune zone usano il latte;

c) 2 cucchiaini di sale;

d) 40 grammi di zucchero;

e) 30 grammi di lievito di birra;

f) 25 grammi di burro nella ricetta originale, ma che potrete sostituire con i più leggeri 2 cucchiai di olio;

g) 1 uovo;

h) semi di sesamo o di soia.

La preparazione

Organizzare una serata cinema in casa preparando i Bagel col sesamo, seguendo la ricetta originale:

a) prendiamo una ciotola e sciogliamo il lievito in acqua tiepida, assieme all’olio;

b) prepariamo il classico vulcano di farina, inserendo subito sale e zucchero e nel cratere l’acqua, successivamente il latte e infine il lievito;

c) impastiamo fino a far diventare morbido ed elastico il nostro preparato;

d) lasciamolo riposare in una terrina inumidita dall’olio, coprendo con uno strofinaccio bagnato;

e) lasciamolo lievitare a temperatura ambiente, in un posto senza luce come, ad esempio, il forno spento;

f) riprendiamo il nostro impasto, lavorandolo per una decina di minuti, e formando una ventina di ciambelle dal diametro di 10 cm. Non dimentichiamo di bucarle al centro, come fossero ciambelle;

g) lasciamole lievitare per circa un quarto d’ora e accendiamo il forno a 200 gradi;

h) prendiamo un pentolino e facciamo bollire i Bagel per circa 2 minuti l’uno, così da farli ingrossare e prendere la forma originale;

i) spennelliamo con l’uovo, spolveriamo di semi di papavero o di sesamo e inforniamo per 20 minuti.

Gustateli con gli affettati, i formaggi, qualche foglia di insalata, o comunque con farciture a vostro piacimento!

