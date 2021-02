Per ovvie ragioni, nel 2020 c’è stato un vero e proprio boom di acquisti di attrezzi ginnici. Molti saranno rimasti attoniti scoprendo il costo da sostenere per costruire una palestra in garage. Un solo bilanciere può facilmente costare più di 100 euro.

Tuttavia, se si conoscono gli esercizi e gli attrezzi più utili, è possibile risparmiare molti soldi e ottenere comunque i risultati sperati. Di seguito vediamo come organizzare una palestra casalinga con 100 euro.

Organizzare una palestra casalinga con 100 euro: quali attrezzi comprare

È chiaro che con budget a tre zeri è tutto più semplice, ma anche se non ne disponiamo non è il caso di disperare. La cosa migliore da fare quando si scelgono gli attrezzi da acquistare è conoscere gli esercizi fondamentali per la ricostruzione corporea.

Dividiamo il nostro corpo in tre aree, che chiamiamo, per semplicità: petto, dorso e gambe. Ora andiamo a selezionare quello che ci serve per massimizzare l’allenamento di ciascuna di esse.

Per il petto, abbiamo bisogno di qualcosa che ci permetta un efficiente esercizio in spinta. Un ottimo attrezzo, per esempio, sono le parallele, che si possono acquistare a partire da 40 euro.

Per il dorso, invece, ci serve un attrezzo che rendi efficace l’esercizio in tirata. La scelta può essere solo una: una sbarra per trazioni, che si trova a partire dai 19 euro.

Per le gambe, la questione è leggermente più complicata. Degli ottimi attrezzi a poco prezzo sono le loop band, o bande fitness (9 euro l’una). Si tratta di elastici di varie resistenze, che possono intensificare i nostri esercizi, anche lo squat. Per un uso ottimale, facciamo passare l’elastico sotto i piedi e dietro il collo ed eseguiamo l’esercizio.

E per gli addominali?

Gli addominali, invece, possono essere allenati benissimo senza l’uso di alcun attrezzo. Essendo muscoli lenti, il miglior modo per allenarli è fare un gran numero di ripetizioni ad ogni serie.

Ultimiamo la nostra palestra low cost con un tappetino da yoga, facilmente acquistabile per 19 euro.

Con un costo inferiore a un qualsiasi abbonamento, abbiamo una piccola palestra completa nella stanza a fianco.