D’estate a causa del caldo, si mangia tardi. Facciamo tardi al lavoro, ci concediamo una passeggiata per sfogare le tensioni della giornata, cerchiamo una brezza d’aria serale e la frittata è fatta. Mangiare tardi, spesso, significa anche digerire poco e male, quindi passare una notte a girarci tra le lenzuola. La frase magica delle cene estive è una sola: mangiare leggero, senza dimenticare i nutrienti. Un altro passo che ci dobbiamo assolutamente concedere per mangiare sano d’estate è non eccedere coi condimenti. Organizzare una cena leggera per non ingrassare e conciliare il sonno, passa da questi suggerimenti pratici:

Usare pochi zuccheri

Limitare sale, dadi e insaporitori vari

Abbandonare il burro

Utilizzare le spezie

C’è poi un vecchio trucco che ci permette di digerire meglio ed equilibrare digestione e metabolismo: aggiungere un goccio di limone sulla carne e sul pesce che mangiamo la sera!

Qualche piatto per la nostra cena leggera

Vogliamo cenare in maniera leggera, ma senza rinunciare al gusto? Ecco qualche spunto del nostro “team cucina”:

Zucchine trifolate e patate croccanti. Tagliando a rondelle entrambe e mettendole in padella a rosolare, con uno spicchio di aglio, pepe e prezzemolo, otterremo un contorno salutare e profumato.

La frittata con le verdure. Le uova, si sa, hanno sempre il loro fascino e un discreto apporto nutrizionale. Una gustosa frittata con: pomodorini, zucchine e una sottiletta, conquisteranno il palato nostro e di eventuali ospiti. Consigliata anche un po’ di erba cipollina.

Pomodori con spinaci e quinoa. Qui si entra veramente nella salute al 100%. Tre ingredienti pieni di nutrienti, vitamine e sali minerali. Non solo, perché anche il sapore ha la sua importanza. Prendiamo dei pomodori cuore di bue e farciamoli con spinaci e quinoa. Mettiamo in forno, il tempo di cottura e serviamo.

Dulcis in fundo

Gli ultimi suggerimenti per organizzare una cena leggera per non ingrassare e conciliare il sonno:

Insalata di pollo con pomodori datterini, feta greca, zucchine e melanzane grigliate

Pasta con tonno, ceci e fagioli rossi

Approfondimento

Pasta nocciole e zucchine