Fare le pulizie è un vero e proprio lavoro. È un lavoro faticoso pur non essendo retribuito. Sulla retribuzione è difficile ovviare. Quanto alla fatica, possiamo adottare degli accorgimenti utili per facilitarci la vita. Vediamo dunque come organizzare le pulizie di casa in pochi semplici passi.

Decluttering

Il primo passo indispensabile da compiere è il decluttering. Se la casa è popolata da mille oggetti, le nostre pulizie saranno di giorno in giorno più faticose del previsto. Quindi, per effettuare al meglio le pulizie risulta essenziale organizzare al meglio gli spazi.

Liberiamoci di quei soprammobili vecchi e antiestetici che servono solamente a raccogliere la polvere. Riduciamo ai minimi termini la presenza di oggetti che rappresentano un impedimento per pulire al meglio il nostro appartamento.

Sfruttare gli spazi nascosti

La seconda cosa per organizzare le pulizie di casa in pochi semplici passi consiste nello sfruttare gli spazi nascosti. In particolare i letti e i divani con contenitore rappresentano un ottimo escamotage per sbarazzarsi di articoli ingombranti di cui possiamo fare a meno.

Pianificazione delle pulizie

Sebbene la pulizia di casa sia un’attività fondamentale per vivere in un ambiente sano, non dobbiamo far sì che assorba tutto il tempo a nostra disposizione.

Dunque, per evitare di dedicare l’intera giornata alla casa, pianifichiamo puntualmente il tempo da destinare alle singole mansioni. A questo scopo può essere utile impostare il timer per regolare le faccende di casa.

Divisione scientifica del lavoro

Proprio sulla scorta dell’esempio fordiano della catena di montaggio, può essere utile ripartire le mansioni tra i vari membri della famiglia.

Se viviamo in casa con dei bambini piccoli, ad esempio, affidiamo loro piccoli compiti. Come spolverare le mensole o rifare i propri letti.

Oltre ad essere un modo per finire prima le pulizie, è anche una buona ragione per responsabilizzare i più piccoli. Prima o poi, infatti, anche loro dovranno cimentarsi con le pulizie del focolare domestico.

