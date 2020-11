Le orecchiette sono un tipo di pasta che non ha eguali. Sono una delle paste corte più popolari in Italia e, ancora oggi, vengono realizzate a mano dalle massaie. Prepariamo assieme delle orecchiette alla mediterranea, perfette per una cena in compagnia. Gli ingredienti sono perfetti per stare insieme e la frutta secca dona croccantezza al piatto, nonché grassi buoni per la nostra salute.

Vediamo quindi come realizzare questa ricetta mediterranea, perfetta per una cena in compagnia.

Ingredienti

350 gr di orecchiette;

200 gr di salsa di pomodoro al basilico;

80 gr di pistacchi;

40 gr di mandorle;

uno spicchio d’aglio;

60 gr di pecorino;

otto cucchiai di olio d’oliva;

sale e pepe qb.

Procedimento per le orecchiette alla mediterranea, perfette per una cena in compagnia

In un mortaio, pestare lo spicchio d’aglio sbucciato insieme alle mandorle e i pistacchi. Bisognerà ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere anche l’olio per rendere il composto cremoso e anche il pecorino grattugiato.

Se non si ha un mortaio si può utilizzare un frullatore a immersione o un frullatore normale. Bisogna stare però attenti che gli ingredienti non prendano calore dalla frullata. Questo passaggio è molto importante per non smontare il pesto che si ottiene.

Cuocere le orecchiette in abbondante acqua salata e scolarle al dente.

A parte, scaldare bene la salsa di pomodoro al basilico e portare la salsa a bollore per circa dieci-quindici minuti.

Una volta ottenuta l’ebollizione, buttare la pasta per mantecarla nel sugo. Se dovesse asciugarsi, aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura al composto. Togliere dal fuoco e aggiungere la cremina di mandorle e pistacchi ottenuta.

Impiattare con pistacchi e mandorle triturati sopra. Se lo si desidera, si può aggiungere altro pecorino per ottenere una pasta cremosa e prelibata.

Le nostre orecchiette alla mediterranea sono dunque pronte. A seconda del gusto, si possono aggiungere altri pistacchi al pesto.