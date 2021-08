Una giornata di forte ribasso anche se nelle ultime ore i mercati si sono allontanati dai minimi segnati durante la mattinata. Cosa succederà da ora in poi? Sono queste ore decisive per i mercati azionari per capire se inizierà o meno una forte correzione che potrebbe durare anche fino al 5 ottobre ed oltre.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:41 della giornata di contrattazione del 19 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.792

Eurostoxx Future

4.134,5

Ftse Mib Future

26.005

S&P 500 Index

4.415,44.

Il nostro frattale annuale segnala che il top dovrebbe essere stato già segnato e da ora in poi i prezzi dovrebbero scendere

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 13 agosto.

Questa e la successiva sono settimane importanti per confermare o meno la previsione annuale.

Previsione per la settimana del 16 agosto

Era previsto il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di venerdì, giornata di massimo. Lo scenario si è modificato da rialzista a ribassista e quindi domani potremmo assistere a nuove vendite.

Ore decisive per i mercati azionari per capire se inizierà o meno una forte correzione che potrebbe durare anche fino al 5 ottobre ed oltre

I livelli da monitorare per la giornata di domani sono i seguenti:

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 agosto superiore a 15.893.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 agosto superiore a 4.170.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 agosto superiore a 26.425.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 agosto superiore a 4.481.

Quale operatività di trading mantenere per giovedì?

Sono stare chiuse fra ieri ed oggi tutte le operazioni al rialzo e ora Flat sugli altri indici in attesa di sviluppi.

Come al solito si procederà per step.