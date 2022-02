Sono queste ore decisive per i mercati azionari che stasera in chiusura di contrattazione potrebbero generare segnali che archiviano (per il momento) la fase ribassista. Nei prossimi paragrafi indicheremo i livelli operativi e la strategia da applicare.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:14 della giornata di contrattazione dell’1 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.608

Eurostoxx Future

4.214,5

Ftse Mib Future

27.185

S&P 500 Index

4.519,72.

La previsione annuale proietta ribassi per alcuni mesi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 28 gennaio



Cosa attendiamo per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì e poi nuovi ribassi fino a venerdì. Oggi, il rimbalzo è continuato e domani sarà la prova del nove: il ribasso è finito, oppure dopo un inizio di contrattazione al rialzo, si tornerà a scendere?

Ore decisive per i mercati azionari a contatto con resistenze importanti

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.581 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.581.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.216 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.216.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.020 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.020.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.454 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.454.

Quale posizione di investimento mantenere in ottica multidays?

Short in essere dall’apertura del 24 gennaio. Se le chiusuere odierne saranno superiori ai livelli indicati nel precedente paragrafo, domani in apertura chiuderemo gli Short e rimarremo a bordo campo (Flat), in attesa di eventi.

Cosa attendere per la giornata di mercoledì?

Difficile fare una previsione in quanto gli oscillatori sono appiattiti.