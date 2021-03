In questo periodo molti di noi si stanno dedicando al giardinaggio o alla manutenzione delle proprie piantine da appartamento. Quando si parla di quest’ultime, la maggioranza delle scelte ricade di sicuro sulle orchidee.

Se si desidera scoprire qualcosa in più su questa meravigliosa pianta, oggi sveliamo una particolarità sconosciuta ai più. Parliamo, infatti, di una varietà molto particolare, l’orchidea australiana che sta facendo impazzire il web per la sua forma più unica che rara.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La flying duck orchid

Questo splendido esemplare ha un nome scientifico apparentemente insignificante, “calea major”. Ma quello volgare, flying duck orchid, al contrario, risulta particolarmente calzante. Letteralmente significa “orchidea a forma di anatra volante” e, anche se è difficile da credere, la somiglianza risulta subito lampante.

Basta cercare una foto su Google per accertarsene: sembra di vedere infatti il profilo di pennuto in volo nell’atto di atterrare.

Le sue particolarità

Questa pianta perenne cresce in Australia e si può trovare soprattutto nell’area del Queensland. Oltre alla sua distintiva struttura, questo genere di vegetale ha anche un’altra peculiarità: può crescere solo nel proprio habitat naturale.

Infatti si lega a un fungo che si trova solo all’interno di alcune zone del territorio australiano. Quest’ultimo riesce a proteggerla da possibili infezioni, diventando così fondamentale per il suo benessere.

Una specie a rischio

Essendo molto rara e quasi in via di estinzione, le Autorità hanno imposto il divieto di raccoglierla. Per fortuna non è così facile avvistarla in natura a causa del suo caratteristico colore. Possiede, infatti, una sfumatura che vira fra il rossastro e il violetto. E questa tonalità rende molto semplice la mimetizzazione all’interno del suo ambiente naturale.

Oggi abbiamo parlato di un fiore molto particolare, l’orchidea australiana che sta facendo impazzire il web per la sua forma più unica che rara. Se si desidera sempre rimanere in tema e scoprire come curare al meglio il proprio esemplare casalingo, consigliamo di consultare questo articolo: “Per salvare un’orchidea in fin di vita basta quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina”.