Orari migliori per mangiare e dimagrire? Coloro che hanno cambiato orario hanno perso più del doppio di grasso. Per dimagrire, forse non ve lo hanno mai detto, ma anche l’orario fa la sua parte. Vediamo quali sono gli orari migliori per mangiare e dimagrire. Gli alimenti infatti nell’arco della giornata vengono metabolizzati in modi diversi. Una nuova ricerca avrebbe infatti scoperto che cambiare il momento della giornata in cui mangiare può portare a perdere peso.

La crono-dieta si basa su questo. Non importa solo cosa mangi o quante categorie si assumono, ma anche quando si consumano i pasti durante la giornata. Questo perché a seconda dell’ora in cui si mangia, si assimila in maniera diversa il cibo e dunque questo può avere delle ripercussioni anche sul peso.

Colazione

La colazione andrebbe consumata tra le 7 e le 9 del mattino: in questa fascia oraria l’insulina e l’attività metabolica sono al massimo, quindi gli alimenti ingeriti vengono digeriti velocemente e smaltiti in men che non si dica.

Pranzo

Il pranzo andrebbe consumato tra le 12 e le 13, perché in questo momento della giornata gli ormoni della tiroide sono molto attivi, accelerano il metabolismo e non permettono ai grassi di accumularsi. Durante il pranzo è ottimo mangiare carboidrati con una verdura o legumi. I carboidrati invece sono da evitare la sera.

Cena

La cena, invece, andrebbe consumata tra le 19 e le 20. In questa fascia oraria l’ormone della crescita, che favorisce la sintesi proteica e l’aumento della massa magra, raggiunge il suo picco massimo. Infatti a cena è ottimo mangiare proteine come carne, uova, pesce e, ovviamente, verdure.

Anche lo spuntino è importante

Magari a mezza mattinata oppure nel pomeriggio si inizia ad avere fame. I fuori pasto regolarizzano la produzione di insulina riducendo il senso di fame. Quindi è ottimo mangiare 5 o 6 mandorle con uno snack a basso indice glicemico con proteine vegetali e fibre. Oppure un frutto di stagione o ancora dello yogurt.