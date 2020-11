Ecco il segreto per avere una perfetta forma se si segue questa piccola procedura a tavola. Sono dei buoni consigli, soprattutto in questo periodo in cui si resta più tempo a casa e allora ci si lascia andare a qualche assaggio in più. Niente di grave, ma ciò ci permette di offrire allo stomaco tutte le possibilità per funzionare al meglio. Oramai quasi tutti fanno questo prima di mangiare e hanno una salute perfetta.

Fare dei respiri profondi

Prima di mangiare bisognerebbe fare qualche respiro profondo. Questa piccola tecnica permette di rilassare il corpo e la mente e ci prepara nel modo giusto al pasto. Naturalmente insieme al corpo si rilassa anche lo stomaco, che viene massaggiato dal movimento del diaframma durante il respiro.

Bere un bicchier d’acqua

Bere un bicchiere d’acqua prima del pasto è un’azione molto salutare per lo stomaco. La cosa importante è che l’acqua sia a temperatura ambiente. Quando l’acqua entra nello stomaco svolge un’azione protettiva prevenendo le lesioni. Inoltre l’acqua attiva il processo metabolico e gli enzimi, in modo che quando entra il cibo, lo stomaco è già pronto per il processo digestivo. Oramai quasi tutti fanno questo prima di mangiare per godere di un’ottima salute .

Al contrario se si bevesse dell’acqua fredda, si potrebbero provocare delle lesioni e si metterebbero le basi per l’ulcera. Mai bere d’abitudine il bicchiere d’acqua fredda prima dei pasti.

Se poi si vuole velocizzare il metabolismo allora si può assumere un bicchiere d’acqua con qualche goccia di limone, che oltre a svolgere un’azione disintossicante per il corpo, è anche un buon brucia-grassi.

Iniziare il pasto con dell’insalata

Se non si avesse voglia di bere un bicchier d’acqua prima del pasto, allora si potrebbe iniziare con una buona insalata. Le foglie dell’insalata sono ricche d’acqua e sali minerali, proprio quelli che servono allo stomaco per digerire gli alimenti senza grosso lavoro. Inoltre l’insalata è ricca di fibre che creano un effetto di riempimento. Per cui dopo l’insalata in genere non si ha più tanta fame. Per questi motivi l’insalata è un metodo consigliato per cominciare il pasto.

Oramai quasi tutti fanno questo prima di mangiare per godere di un’ottima salute.