Chi adora il fai-da-te non può restare mai senza colla a caldo e colla vinilica. Inoltre la colla vinilica è indispensabile per tanti lavoretti creativi dei bambini, anche alla scuola materna.

Basta poco, in realtà, per realizzare una valida alternativa alla colla a caldo o alla cola vinilica. La colla che andremo preparare è indicata esclusivamente per incollare materiali di cellulosa come la carta. È una soluzione ecologica e soprattutto indicata per i bambini perché assolutamente atossica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ora tutti conosceranno la ricetta originale per fare in casa la colla vinilica naturale

Gli ingredienti sono solo tre: farina, acqua e sale.

Il rapporto fra farina e acqua è sempre di 1:1, quindi un bicchiere di acqua e uno di farina.

Mescoliamo con una frusta il composto fino sciogliere eventuali grumi. Aggiungiamo un cucchiaino di sale o bicarbonato. Questo è solo per allungare la conservazione.

Ora mettiamo il composto così ottenuto in un pentolino a cuocere a fuoco lento. Continuiamo a stemperare con un cucchiaio in legno.

Raggiunta una media consistenza vischiosa, non troppo densa, possiamo togliere dal fuoco. Come riferimento per la consistenza possiamo tenere presente quella della colla vinilica.

A questo punto versiamo in un barattolo e attendiamo che raffreddi, prima di richiudere ermeticamente.

La conservazione

Il punto debole di questa attualissima colla è proprio la scarsa durata. Va conservata in un barattolo a chiusura ermetica in frigorifero. Dura all’incirca un mese.

Per prolungarne la durata si potrebbero aggiungere due gocce di tea tree oil che è un antibatterico naturale.

Se comunque dovesse formarsi della muffa si consiglia di buttare il composto.

Nel caso di particolari intolleranze, anche al glutine, possiamo utilizzare la farina di riso o di mandorla. La qualità e il tipo di farina non pregiudicano il successo della preparazione della colla.

Questa colla ha costo pari allo zero e la consigliamo per lavori creativi con la carta, come ad esempio lo scrapbooking.

Ora tutti conosceranno la ricetta originale per fare in casa la colla vinilica naturale, fatta di sola acqua e farina.

Per approfondimenti, qui, troveremo alcuni consigli su come usare in modo alternativo la colla a caldo.