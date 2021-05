La pizza è un alimento che ha reso l’Italia celebre in tutto il mondo un po’ come il gelato e il caffè. Forse a causa della sua bontà e per la facilità della preparazione. Ecco allora perché Ora tutti apprezzano questo incredibile segreto per ottenere una pizza buona e perfettamente cotta anche a casa.

Ci sono varie tradizioni di pizza in Italia ma quella che si è diffusa di più nel mondo è la pizza a forma rotonda, ed è così buona proprio grazie alla sua forma.

L’abilità del pizzaiolo è di saper creare un impasto che sia omogeneo in tutti i suoi punti e ciò è più facile con una forma rotonda. Questa forma fa assorbire meglio il calore e lo distribuisce in modo uniforme a tutta la pizza. A questo scopo il pizzaiolo prende l’impasto e lo fa ruotare in aria attorno alla sua mano dissolvendo i diversi grumi e creando così un impasto omogeneo.

Dopo questa operazione la tensione elastica della pasta fra il centro e il cornicione è perfetta e permette di conservare la forma rotonda in cottura, ottenendo una pizza ben cotta in ogni sua parte e senza deformarsi. Anche per questo motivo i pani antichi erano fatti di forma rotonda.

Come stenderla bene e rapidamente anche a casa

Solo i pizzaioli esperti sono capaci di far ruotare o schiaffeggiare la pizza passandola da una mano all’altra. Per chi cerca un metodo facile e velocissimo seguiamo questi passaggi. Se avessimo difficoltà a stendere la pizza con le mani possiamo utilizzare il metodo dell’insalatiera.

Prendiamo un’insalatiera o una ciotola in acciaio, la mettiamo a testa in giù e appoggiamoci sopra il panetto da stendere. È importante che l’impasto sia morbido e non duro. Lo appoggiamo in alto, infarinato sui due lati, e lo stendiamo progressivamente verso i bordi. Poi lo stacchiamo e lo mettiamo sul piano di lavoro. Abbiamo ottenuto così in pochi secondi una perfetta forma circolare e anche ben stesa su cui poter mettere il condimento. Una pizza di sicura riuscita.

