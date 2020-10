Il pancake per la prima colazione è il dolce che permette di iniziare la giornata con una marcia in più. La tradizione del pancake al mattino, partita dall’America, è ormai diffusa in molte parti del mondo. Italia compresa. E, quindi, ora ti spiego come sbizzarrirti in cucina con pancake soffici alla nutella.

Gli ingredienti occorrenti

Per la preparazione dei pancake occorre avere in cucina, a portata di mano, tutta l’attrezzatura occorrente. E precisamente una padella antiaderente, un mestolo, un setaccio, una paletta, una spatola ed un setaccio. A questo punto ora ti spiego come sbizzarrirti in cucina con pancake soffici alla nutella. Partendo gli ingredienti che servono supponendo di preparare quattro pancake.

Allo scopo, dunque, servono 100 grammi di farina, 125 grammi di latte, 5 grammi di lievito per dolci e un uovo, oltre a una noce di burro, 15 grammi di zucchero e di olio di semi unitamente ad un pizzico di bicarbonato e di sale, e un cucchiaino di aceto. Ed infine la nutella come decorazione.

Ecco come preparare l’impasto per ottenere soffici pancake

Iniziate con il montare a neve l’albume dell’uovo in una ciotola. In un’altra mettete il latte, l’olio, il tuorlo e l’aceto. Mescolare il tutto con una frusta.

In un’altra ciotola ancora vanno invece mescolati il bicarbonato, il lievito e la farina dopo essere stati setacciati. Ed aggiungete lo zucchero ed il pizzico di sale.

A questo punto, bisogna unire gli ingredienti liquidi con quelli secchi girando il tutto per un pò con la frusta. Dopodiché con una spatola si va ad aggiungere a poco a poco l’albume montato a neve. L’impasto ottenuto non dovrà essere liquido, ma fluido e nello stesso tempo corposo.

I trucchi e gli accorgimenti per cuocere i pancake senza bruciarli

Ora entra in gioco la padella antiaderente sulla quale passare il burro uniformemente. Magari usando un fazzoletto.

Dopo aver scaldato la padella con il mestolo prendete un quarto dell’impasto e versatelo assicurandovi che la cottura avvenga rigorosamente a fuoco lento.

Dopo aver valutato se il pancake si stacca dalla base, ed apparse le prime bollicine, questo va girato dall’altro lato in un colpo solo.

Fate cuocere, quindi, per non più di altri trenta secondi. Il pancake, a questo punto, è pronto per essere servito e guarnito con la nutella.

Ripetete l’operazione di cottura fino ad esaurimento dell’impasto.