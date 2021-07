I nostri Esperti hanno avuto modo di leggere un report sulla nuova tendenza nel mercato del credito e sono rimasti alquanto allibiti. Non tutti sanno che i dipendenti pubblici e privati, oppure i pensionati, possono ottenere facilmente dei finanziamenti sfruttando una determinata forma di prestito personale.

Infatti ora si richiede la cessione del quinto dello stipendio per fare velocemente liquidità mentre in passato questo finanziamento serviva per far fronte a spese programmate. Logicamente questo stravolgimento nel mondo del credito ha incuriosito i nostri Esperti che hanno voluto approfondire l’argomento. Ebbene, la cessione del quinto continua a registrare numeri in crescita scompaginando il quadro del mercato del credito.

La convenienza

Il possesso da parte del richiedente della busta paga oppure della pensione è una garanzia per l’Ente che concede il finanziamento. In più il richiedente beneficia di tassi di interesse più convenienti. Attualmente sfruttare questo tipo di finanziamento è conveniente poiché il TAEG per i privati si aggira intorno al 4,99%, per i dipendenti pubblici al 3,31%. Leggermente più elevato per i pensionati al 3,61%. Giusto per fare un confronto, attualmente i prestiti personali si aggirano su un TAEG intorno al 5,66%.

Chi richiede la cessione del quinto

Gli over 50 hanno una propensione a richiedere la cessione del quinto dello stipendio per una durata di 10 anni. L’importo si aggira mediamente sui 20mila euro. I maggiori richiedenti sono i lavoratori del settore privato ma le maggiori erogazioni sono state concesse ai dipendenti pubblici.

Quali differenze dalle altre forme di prestito

Dopo aver appurato la convenienza del tasso di interesse procediamo oltre. Infatti la cessione del quinto dello stipendio ha un altro asso nella manica: la rata non può essere superiore ad un quinto dello stipendio o della pensione.

Purtroppo gli italiani hanno paura del futuro e per non trovarsi spiazzati in caso di evento nefasto preferiscono tenere sui conti correnti liquidità in modo da utilizzarla in emergenza. Per aumentare il gruzzolo in banca preferiscono accedere anche a questa forma di credito.