Ad inizio luglio, il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo nella propria Lista delle raccomandazioni al prezzo di 6,28 euro per azione. Perchè oggi torniamo sull’argomento? In base ai nostri studi sui grafici, ora Sebino potrebbe accelerare al rialzo anche del 30% in pochi mesi.

Nell’ultimo mese, anzi forse da aprile, il Ftse Mib Future continua a muoversi intorno all’rea dei 25.000 punti senza dare indicazioni precise al rialzo o al ribasso. Continuano infatti ad alternarsi ogni 2/3 giorni segnali contrastanti.

Siamo comunque arrivati in punti di prezzo e tempo dove potrebbe/dovrebbe partire una fase direzionale di qualche settimana. In quale verso? Potrebbe essere al rialzo ma meglio attendere conferme dagli swing che si formeranno.

Cosa monitorare per la giornata odierna?

Una chiusura di giornata di contrattazione superiore/inferiore ai 24.930 punti. Questo è il livello spartiacque da monitorare.

Torniamo al nostro argomento principale.

La società Sebino con sede a Madone capitalizza in Borsa circa 82,3 milioni di euro ed opera nel settore della progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi antincendio per la rilevazione di incendi o intrusioni.

Il titolo (MIL:SEB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 27 luglio al prezzo di 6,20 euro per azione, in rialzo del 2,65% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,73 ed il massimo a 6,44.

Il rialzo di ieri potrebbe essere il segnale di inizio direzionalità?

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Ad oggi continuiamo a non leggere raccomandazioni di altri analisti sul titolo. I nostri studi, dopo avere analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni giungono alla seguente conclusione: stimiamo un prezzo obiettivo di fair value in area 8,30 con una sottovalutazione dei prezzi attuali di circa il 35%.

Verrà colmato questo gap e quando?

Ora Sebino potrebbe accelerare al rialzo anche del 30% in pochi mesi

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 5,62 si presupporranno ulteriori rialzi nei prossimi 1/3 mesi in area 7,20 e poi 8,15/8,30. Supporto di breve termine a 6,04.

Chi vuole comprare a mercato può adeguarsi ai livelli indicati dalla strategia in corso.

Come al solito si procederà per step.