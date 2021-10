Ora RAI Way potrebbe salire velocemente di almeno il 10%. Di questa società ci siamo occupati più volte negli ultimi mesi. Insieme a questo titolo, fra i migliori di oggi a Piazza Affari, ne ritroviamo diversi che sono stati inseriti da settimane e mesi nella nostra Lista delle raccomandazioni. Facciamo prima una premessa di carattere generale. I mercati internazionali sono indecisi sul da farsi e si assiste a due velocità diverse. Al rialzo per quelli europei, al ribasso per Wall Street. Chi avrà la ragione? Difficile avere indicazioni precise prima della chiusura di questa settimana di contrattazione.

Il Ftse Mib Future continua a mostrare maggiore forza relativa ed è il listino azionario che meno è sceso in quest’ultimo periodo.

Per il momento comunque, in ogni caso, riteniamo che entro fine anno, i prezzi dei mercati azionari internazionali saranno probabilmente più in alto di quelli attuali.

Quali sono i livelli da non cedere in chiusura settimanale per mantenere intatta questa view?

Dax Future

14.795

Eurostoxx Future

3.867

Ftse Mib Future

23.405

S&P 500 Index

4.233.

Torniamo al nostro argomento principale.

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 13 ottobre al prezzo di 5,39 euro in rialzo del 2,67% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,216 e il massimo a 5,48.

Analisi sommaria di bilancio

La società che possiede e gestisce reti di trasmissione e diffusione televisive e radiofoniche capitalizza in Borsa circa 1,4 miliardi di euro.

Le raccomandazioni degli altri analisti (7 giudizi) stimano un fair value intorno al prezzo di 6,54 euro per azione. I nostri calcoli invece, ponderati e normalizzati sui bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value di 7,80 con una sottovalutazione attuale di circa il 44,7%.

Ora RAI Way potrebbe salire velocemente di almeno il 10%

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni operative, mantenere con stop loss di lungo termine a 4,91 ed obiettivo primo in area 5,86/5,94 da raggiungere per/entro 1/3 mesi e successivo 6,50/7,25. Primo supporto di breve termine a 5,24.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato potrà attenersi agli stessi livelli operativi.