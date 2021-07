Le operazioni transfrontaliere sono sotto gli occhi del grande fratello del Fisco. Infatti la Guardia di Finanza ha predisposto un controllo mirato sui conti esteri degli italiani. Perciò ora questi contribuenti devono giustificare perchè hanno movimentato soldi su questi conti correnti bancari. Le Fiamme Gialle passeranno a setaccio nomi e codici fiscali dei contribuenti con relazioni economiche oltre Alpi.

Perché questo controllo

Il contrasto all’evasione è uno dei principali obiettivi. Infatti dietro operazioni transfrontaliere potrebbero celarsi condotte di evasione fiscale e altri illeciti collegati.

Perciò la Guardia di Finanza bussa alla porta di intermediari e professionisti per scovare i contribuenti con transazioni con l’estero.

Entro 30 giorni dall’arrivo della missiva, bisogna dare una risposta altrimenti la multa è saltata: da 200 a 21mila euro.

La lente di ingrandimento della Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle vogliono fare un monitoraggio fiscale in merito alle operazioni economiche al di sopra i 15 mila euro.

Perciò tutti coloro che hanno intrattenuto rapporti esteri per somme di questo peso saranno chiamati a dover dare spiegazioni. Logicamente se tutto quadra e non ci sono problemi non si correrà nessun tipo di rischio. Diversamente la Guardia di Finanza scova qualcosa di strano allora bisognerà veramente preoccuparsi.

Incrocio dei dati

I controlli saranno serrati perchè l’identificazione avverrà con codice fiscale o dati anagrafici. In questo modo l’estrazione di un insieme di operazioni garantirà una maggiore certezza indipendentemente dai soggetti che le abbiano poste in essere. Di conseguenza un bacino di dati sull’estero così imponente consentirà di avviare indagini di natura tributaria molto specifiche.

Dunque la Guardia di Finanza è già all’opera e i questionari arriveranno in via telematica agli interessati.

Cosa si rischia se non si risponde

Ora questi contribuenti devono giustificare perchè hanno movimentato soldi su questi conti correnti bancari. Far finta di non aver ricevuto nulla non è sicuramente la cosa da fare perché le sanzioni non sono di poco conto. Le società che faranno orecchie da mercante rischiano una sanzione dai 2.000 ai 21mila euro mentre le persone fisiche da 250 a 2.000 euro.