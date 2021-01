Il nostro Ufficio Studi continua a monitorare titoli sottovalutati in trend rialzista o all’inizio di esso. Dopo un ritracciamento di qualche giorno, ora potrebbe partire a razzo il titolo Iervolino Entertainment sottovalutato del 100% ed oltre.

Andiamo a spiegarne i motivi.

Il titolo (MIL:IE) ha chiuso la seduta dell’ 8 gennaio a quota 4,00 euro in rialzo del 2,83% rispetto alla seduta precedente. Nel 2020 ha segnato il minimo a 2,22 ed il massimo a 6,34.

La società che capitalizza in Borsa per 133,6 milioni di euro, produce e distribuisce film in tutto il mondo. Nell’ultimo anno gli utili sono cresciuti del 110,2% e nei prossimi anni si prevede che continueranno a crescere del 6,93% all’anno. Il nostro giudizio esprime il giudizio Strong Buy Long term con target davvero ambiziosi e superiori di molto ai 10 euro per azione.

C’è da rimarcare che gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per la congiuntura economica mondiale e società come questa hanno subito “il colpo” direttamente o indirettamente. Alcuni indicatori delle principali economie ci fanno ritenere che il peggio possa essere alle spalle e quindi il futuro potrebbe essere davvero interessante anche per settori come quello cinematografico.

Ora potrebbe partire a razzo il titolo Iervolino Entertainment sottovalutato del 100% ed oltre

Gli ultimi sviluppi grafici sembrano aver formato un pattern di abbrivio rialzista e se la nostra view è corretta entro poche settimane il titolo potrebbe salire fino a 4,70, se non oltre.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale? Analisi grafica

Per chi possiede il titolo, mantenere con gli stop loss indicati.

Per gli altri, il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo in apertura di lunedì 11 gennaio, con stop loss di lungo termine a 3,73, di breve invece, a 3,84. Riteniamo che il titolo possa iniziare a colmare il gap fra le attuali quotazioni e il prezzo calcolato di fair value.

Come al solito si procederà per step.