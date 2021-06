Ora Piovan punta ai 10 euro per azione da raggiungere in un paio di mesi ma alziamo ulteriormente il target a 12 euro

Nel mese di novembre dell’anno 2020 il nostro Ufficio Studi, con il giudizio Strong Buy Long term. ha inserito a 4,875 nella propria Lista delle raccomandazioni il titolo (MIL:PVN). Piovan, ha chiuso la giornata di contrattazione del 21 giugno al prezzo di 7,90 in rialzo del 3,67% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,70 ed il massimo a 8,94. Cosa attendere da ora in poi e quali sono i livelli da monitorare?

Ora Piovan punta ai 10 euro per azione da raggiungere in un paio di mesi ma procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Piovan capitalizza attualmente in Borsa circa 402,3 milioni di euro, ed opera nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione per lo stoccaggio, il trasporto e la lavorazione di materie plastiche, polveri alimentari in diverse aree geografiche.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value a 6,60 per azione. Dopo aver rianalizzato i bilanci degli ultimi anni e le prospettive dei ricavi/utili futuri, il nostro giudizio, di recente è stato rivisto ed alzato a 10 euro per azione dal precedente 7,75. Ad oggi, la nostra stima viene ulteriormente confermata anche se rivediamo al rialzo il target portandolo in area 12 euro per azione. Riteniamo infatti, che l’attuale congiuntura economica internazionale e una possibile ulteriore ripresa possa beneficiare ulteriormente ai conti della società.

Ora Piovan punta ai 10 euro per azione da raggiungere in un paio di mesi

La strategia di investimento da applicare al momento attuale

Chi possiede le azioni come da nostre indicazioni pregresse, attualmente è in guadagno di oltre il 62%. La nostra indicazione operativa è di mantenere con stop loss/profit di lungo termine a 6,87. Stop di breve a 7,27. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 8,90 e poi 10 euro. Il target a 6 /9 mesi viene posto in area 12 euro.

Chi volesse comprare Piovan a mercato, deve attenersi agli stessi livelli. Il movimento di ieri ci sembra di ripartenza e tranne sviluppi contrari da oggi in poi, riteniamo che questo titolo sia vicino ad un rialzo di almeno il 20% nei prossimi 1/3 mesi.

Come al solito si procederà per step.