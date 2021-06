Si avvicina l’estate e aumentano i rischi di intromissioni nelle nostre abitazioni lasciate libere per andare in vacanza. Ora l’incubo per tutti è trovare la colla sulla serratura della porta principale. Infatti la Polizia di Stato ha fatto suonare il campanello d’allarme in merito a una nuova tecnica utilizzata dai ladri per tentare furti.

Perciò d’ora in poi quando si rincasa meglio controllare con attenzione ad eventuali corpi gelatinosi sulla serratura. Purtroppo è un chiaro segnale che l’abitazione è attenzionata dai ladri e sono pronti ad entrare in azione.

Perché i ladri usano la colla

Spieghiamo perché i ladri utilizzano la colla sulla serratura. Ebbene trovare la colla sulla serratura non è un increscioso scherzo ma deve allarmare. Attualmente è il metodo più usato dai ladri per mettere a segno il colpo.

Questa tecnica consente ai ladri di capire se quell’abitazione è abitata. Dunque una volta messa la colla sulla serratura i ladri si allontanano e dopo qualche ora controllano se la colla è ancora presente. Logicamente se tutto è rimasto intatto vuol dire che quella abitazione non ospita i proprietari. Perciò i ladri possono agire indisturbati e tentare di entrare in casa con le solite incursioni che tutti conosciamo.

L’allerta della Polizia

Ora però, che la Polizia di Stato ha allertato tutti, meglio stare attenti al nottolino della porta se presenta colla. Di conseguenza, il cittadino che nota qualcosa di strano deve subito allertare le forze dell’ordine.

Furti in abitazione

Logicamente da qui a settembre è il periodo migliore per mettere a segno furti nelle abitazioni. Le nostre case vengono lasciate per più giorni incustodite e le probabilità di subire i furti aumentano vertiginosamente. Molti hanno apparecchiature elettroniche per difendersi dai ladri ma quest’ultimi utilizzano tecniche sempre più sofisticate per centrare il loro obiettivo.

Dunque esiste il concreto rischio di trovare la colla sulla serratura non per uno scherzo ma solo perché qualche malintenzionato ha messo nel mirino di entrare nell’abitazione e trafugare tutto: soldi, gioielli e elettrodomestici.