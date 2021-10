Era il 23 febbraio di quest’anno quando il nostro Ufficio Studi ha espresso la seguente raccomandazione: strong buy su Grifal in quanto le quotazioni potrebbero più che raddoppiare nei prossimi mesi.

In quel momento il titolo quotava a 2,94 euro per azione. Cosa è successo da quel momento in poi? I prezzi nella settimana del giorno 8 marzo hanno raggiunto il massimo a 4,67 con un rialzo in poche settimane del 50% e oltre!

Da quel momento in poi, si è assistito a un ridimensionamento dei prezzi e a una lunghissima fase laterale fino ad oggi.

Ora le quotazioni di Grifal dopo questa lunga fase laterale potrebbero esplodere al rialzo. Procederemo per gradi e andremo a indicare una strategia operativa dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni e la struttura grafica dei prezzi.

Cosa è successo nella giornata di contrattazione odierna?

Grifal (MIL:GRAL) ha chiuso la seduta del 19 ottobre a quota 3,88 euro in rialzo del 2,65% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,35 e il massimo a 4,67.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 40,6 milioni di euro, fornisce soluzioni di confezionamento.

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un prezzo di fair value a 5,02. Il nostro giudizio invece, normalizzato sui bilanci degli ultimi 4 anni, porta ad una stima e a un prezzo obiettivo di 7 euro per azione, in rialzo dal precedente 6,50.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 3,55 (stop loss/profit per chi ha comprato come da nostre precedenti indicazioni), i prezzi potrebbero salire in poche settimane verso l’area di 4,67 e poi 5,50. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 3,66. Il segnale odierno dovrebbe essere di ripartenza e potrebbe portare ad una forte accelerazione dei prezzi.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro.