Ormai la mascherina fa parte del nostro outfit. Fino ad oggi l’abbiamo indossata senza particolari problemi. Ora iniziamo a storcere il naso per la convivenza con la mascherina sul volto poiché l’aumento della temperatura crea evidenti fastidi.

Perciò i dermatologi riuniti nella Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili hanno redatto un vademecum da leggere attentamente. Ognuno vorrebbe respirare liberamente ma gli obblighi ancora imposti dalla pandemia di Sars-CoV-2 costringono ancora ad una difficile convivenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Consigli per tutti

Dunque scopriamo il prontuario valido sia per adulti che bambini in modo da superare la prova estate con la mascherina, sperando definitivamente che sia veramente l’ultima.

La mascherina dà un fastidio enorme al volto quando la temperatura sale vertiginosamente. Di conseguenza ognuno di noi ha provato prurito, bruciori, eritemi, desquamazione della cute e irritazioni. Tutto ciò ha portato ad irritazioni dovute a dermatite da contatto oppure peggioramento di acne e rosacea.

I rischi di indossare la mascherina

E’ pur vero che la mascherina ci protegge dall’eventuale trasmissione del coronavirus ma indossare il dispositivo di sicurezza continuamente acutizzerebbe l’acne e altre irritazioni della pelle.

Da uno studio effettuato, il 90% dei pazienti ha detto di aver avuto un peggioramento di acne e rosacea a causa dell’uso della mascherina. Purtroppo il dispositivo di sicurezza determina un’occlusione che può provocare l’alterazione del microbiota cutaneo e quindi del film lipidico.

La mascherina, inoltre peggiora anche le dermatiti da contatto. Ebbene l’elastico e il metallo usato per modellare la mascherina sul naso sono due indiziati speciali. Indossare la mascherina per più di sei ore al giorno e riusarla potrebbe generare reazioni allergiche per la presenza di tracce di cosmetici contenenti conservanti e coloranti. Un altro rischio concreto è la presenza di tracce di detergenti quando la mascherina viene lavata e non sciacquata perfettamente.

Come superare la prova mascherina d’estate

Dunque ora vediamo come evitare rischi concreti alla cute per causa della mascherina sul volto. Prima di tutto indossare sempre mascherine certificate CE bianche, in tessuti naturali o anallergici. Solo in questo modo la pelle respira, altrimenti usando mascherine in tessuti sintetici i rischi per la pelle si moltiplicano.

Ora iniziamo a storcere il naso per la convivenza con la mascherina sul volto poiché l’aumento della temperatura crea evidenti fastidi

Con il caldo il consiglio è di cambiare la mascherina con regolarità oppure di lavarla con detergenti neutri o prodotti biologici ed anallergici. Un consiglio in più per le donne: meglio non truccarsi quando si è consapevoli di dover portare il dispositivo di sicurezza al volto per molte ore.