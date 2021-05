I dubbi su una possibile spirale inflazionistica continuano a essere mitigati dai dati economici ma anche dalle congetture e ipotesi delle Banche centrali e di alcune case di brokeraggio. Occhi puntati quindi sulla crescita economica che continua a mostrarsi in salita e sui prossimi dati economici. Fra alti e bassi, al momento non si ravvisano pericoli rilevanti. Ora i mercati azionari potrebbero accelerare al rialzo per un mese e cosa invece potrebbe portare a nuovi pericoli?

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 28 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.502

Eurostoxx Future

4.065

Ftse Mib Future

25.130

S&P 500 Index

4.204,12.

La nostra previsione annuale proietta rialzi fino alla prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 28 maggio.

La prossima data di setup rilevante scadrà il 22 giugno e fino a questa data, fra alti e bassi fisiologici, si potrebbe salire anche con una certa forza.

Cosa attendiamo per la prossima settimana?

Una fase iniziale di “flebile” incertezza fra lunedì e martedì e poi rialzi fino a venerdì.

Abbiamo probabilità molto elevate, quasi del 75%, che il minimo settimanale possa formarsi nella giornata di lunedì ed il massimo, in quella di venerdì.

Ora i mercati azionari potrebbero accelerare al rialzo per un mese e cosa invece potrebbe portare a nuovi pericoli?

Di seguito i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione e portare gli eventi a proprio favore:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 maggio inferiore a 15.345.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 maggio inferiore a 4.016.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 maggio inferiore a 24.665.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 maggio inferiore a 4.150.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Flat in ottica intraday e mantenere anzi incrementare i Long in ottica multidays. Quali potrebbero essere i pericoli? L’inizio di una nuova tendenza ribassista. Ma se tutto continuerà ad essere confermato day by day, come scritto su queste pagine da qualche giorno, dovrebbe essere iniziata una fase direzionale rialzista del 7/10% della durata di almeno un mese, se non due.

Si procederà per step.