Nonostante qualche preoccupazione che viene dai dati e riguarda l’inflazione, come scritto da diverse settimane, non sono questi i problemi che potrebbero far iniziare un ribasso duraturo sui mercati internazionali. Per il momento, la nostra view rimane identica e non vediamo pericoli, anzi solo rialzi, almeno fino alla prima decade di agosto.

Questa ipotesi verrà come al solito poi confermata o smentita dalla tendenza che di volta in volta si formerà sui grafici.

Oggi a cosa presta attenzione il nostro Ufficio Studi?

Ora Facebook potrebbe contribuire ad un ulteriore rialzo di Wall Street.

Procediamo per gradi e prima indichiamo i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di mercoledì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.730.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.672.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.364.

Cosa attendiamo per la settimana del 12 luglio?

Fase laterale fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì. La giornata odierna dovrebbe svolgersi come segue: apertura sui minimi e chiusura vicino ai massimi.

Ora Facebook potrebbe contribuire ad un ulteriore rialzo di Wall Street

Il nostro Ufficio Studi da diversi mesi ha consigliato acquisti sul titolo e da quel momento in poi, i prezzi hanno continuato la loro salita.

Il titolo Facebook (NASDAQ:FB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 13 luglio al prezzo di 352,09 dollari in ribasso dello 0,30% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 244,61 ed il massimo a 358,79.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (53 giudizi) stimano un fair value in area 384,76. I nostri calcoli invece, portano ad una stima di 430 dollari circa.

La strategia di investimento

Dal punto di vista grafico, la tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e in base alle nostre previsioni dovrebbe continuare. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 327,65 (supporto di lungo termine), i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 380/405. Supporto di breve termine a 342,55.

Come al solito si procederà per step.