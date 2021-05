E’pur vero che manca ancora molto ai mesi estivi, ma ora è il momento di prenotare i viaggi per l’estate seguendo pochi trucchi per risparmiare. I nostri Esperti di turismo hanno sempre detto che viaggiare è uno dei piaceri più grandi della vita. Perciò, cosa c’è di meglio di programmare con anticipo una vacanza in modo da evadere dalla quotidianità.

Le belle giornate di sole primaverile ci mettono di buon animo e parallelamente le minori restrizioni per il coronavirus iniziano a farci pensare dove poter trascorrere le prossime vacanze estive.

La crisi economica

Purtroppo tutti hanno subito gli effetti dell’emergenza sanitaria non solo dal punto di vista emotivo ma anche economico. Ogni famiglia italiana ha dovuto stringere la cinghia perché il bilancio di casa non quadrava più per le ridotte entrate.

Soprattutto i piccoli commercianti, i liberi professionisti e tutti coloro che non hanno uno stipendio fisso hanno dovuto rivedere i propri piani. Ciò non vuol dire, però, fare necessariamente rinunce. Basta sapersi muovere in tempo anche per andare in vacanza risparmiando un bel po’ di soldi.

Viaggiare spendendo la metà, è possibile?

Gli italiani hanno l’abitudine di non programma nulla della propria vita. Eppure molti non si sono resi conto che agire in prospettiva può generare molti benefici. Dunque, con questo articolo vogliamo dare dei piccoli suggerimenti per andare in vacanza in estate spendendo la metà.

Le regole che ora vedremo si applicano sia per viaggi lunghi, magari di più giorni, che per un semplice weekend. Perciò meglio prendere carta e penna e segnare questi trucchi per risparmiare sulle vacanze estive.

Chi prima prenota meglio alloggia

Chi ha intenzione di andare verso mete lontane sfruttando i collegamenti aerei deve sapere che prenotando con largo anticipo si risparmia molto denaro. La convenienza aumenta, soprattutto quando non si sceglie un periodo di alta stagione. Perciò programmando in tempo le ferie si può andare in vacanza in luoghi di grido senza svenarsi e vivendo al meglio le mete più gettonate evitando la folla di turisti.

I ritardatari devono accontentarsi a buon prezzo

Di contro, chi non ha la possibilità di programmare in tempo le vacanze, deve sperare nei last minute oppure nei last second offerti pochi giorni prima della partenza. Sfruttando questa occasione si raggiungono mete senza prosciugare il proprio conto corrente. Ma bisogna sapersi accontentare di quello che offre il mercato dei viaggi. Dunque per chi ha le idee già chiare ora è il momento di prenotare i viaggi per l’estate seguendo pochi trucchi per risparmiare.