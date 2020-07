Nei giorni scorsi abbiamo più volte indicato la probabilità che i mercati potessero iniziare un ritracciamento del 3/5%. Le chiusure di contrattazione di ieri hanno dato l’abbrivio al ribasso di oggi. Ma cosa attendere da ora in poi? Siamo distanti in media fra il 3 ed il 5% dai massimi toccati di recente da tutti i mercati internazionali. Basta questo movimento oppure il pericolo è ancora evidente e ci potrebbero essere ulteriori forti ribassi?

La nostra view è la seguente: ora è anche possibile ripresa delle quotazioni al rialzo per i mercati azionari.

Procediamo per gradi e spieghiamone i motivi.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Più volte nelle scorse settimane i mercati hanno testato delle importanti resistenze che hanno bloccato le quotazioni ed il rialzo iniziato dai minimi di marzo.

Il movimento di ritracciamento iniziato dai massimi recenti come va catalogato? Sgombriamo subito il campo affermando che non vediamo pericoli di forti ribassi da ora a ottobre/prima decade di novembre, area temporale in cui si dovrebbero formare i massimi annuali.

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020

In blu grafico delle Borse mondiali fino alla settimana numero 29 (la scorsa settimana)

In rosso la nostra previsione annuale

Come si nota al momento le nostre previsioni non ravvisano pericoli di ribassi superiori al 3/5% nei prossimi giorni.

Ora è anche possibile ripresa delle quotazioni al rialzo per i mercati azionari

Ma quali sono invece i pericoli che potrebbero profilarsi all’orizzonte?

Solo sotto i seguenti livelli in chiusura settimanale si deve veramente iniziare a valutare anche l’ipotesi di un forte ribasso che andrebbe a sconfessare al nostra previsione fino al 30 dicembre di quest’anno:

Dax Future

13.065

Eurostoxx Future

3.373

Ftse Mib Future

20.525

S&P 500

3.247

Come comportarsi quindi?

I livelli che abbiamo toccato stamani potrebbero essere anche di ripartenza rialzista. Quindi attenderemo i seguenti sviluppi per ulteriori valutazioni:

a) se continuerà o meno il ritracciamento;

b) dove troverà supporto e/o resistenza;

c) se si formerà o meno swing rialzista.

Non neghiamo che stamani possa essere già di ripartenza La risposta dalla chiusura odierna e da quella di lunedì. Al momento si consiglia di effettuare solo operazioni di trading e scalping intraday in attesa di sviluppi come indicato