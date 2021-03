Purtroppo a causa della pandemia siamo costretti a passare molto più tempo in casa. Per limitare i contagi e tenere al sicuro i nostri cari. Con l’aumento dello smart working, quindi, si esce sempre meno. Solo per fare la spesa o un po’ di attività fisica. Quindi si passa molto più tempo con le pantofole. E per questo è importante scegliere quelle più adatte, per evitare problemi posturali o mal di schiena.

Ora che si sta più spesso in casa è importante scegliere le pantofole giuste per evitare il mal di schiena

Il mal di schiena è spesso causato da problemi di postura. E questi in parecchi casi sono causati dal tipo di calzature che si indossano. Per quello quando si acquista un nuovo paio di scarpe va fatto con molta attenzione. Soprattutto se si tratta di scarpe che si usano spesso. Un paio di scarpe con il tacco che mettiamo una volta ogni tanto non saranno un problema. Ma la scarpa che usiamo ogni giorno deve essere comoda e il più possibile anatomica.

Ora che siamo sempre in casa, stiamo quasi sempre in pantofole. E quindi lo stesso ragionamento che facciamo con le scarpe va fatto per le ciabatte. Portandole per quasi tutto il giorno sono diventate le nostre nuove scarpe da lavoro. Quindi se prima un paio valeva l’altro, ora vanno acquistate con attenzione.

Quali pantofole sono ideali per una buona postura?

Una piccola guida per aiutarci a scegliere le pantofole ideali. Non è importante che siano aperte o chiuse, quello dipende dai propri gusti. Ci sono persone che preferiscono le pantofole aperte anche d’inverno. Ma una cosa fondamentale per evitare problemi alla schiena è la suola giusta. Deve essere anatomica, antiscivolo e possibilmente automodellante. Quindi una pantofola che si adatta al proprio piede. In più non deve essere troppo bassa. Proprio come le calzature, meglio una suola di almeno 3 centimetri o più. Perché è anche una pantofola bassa che provoca il mal di schiena.

È importante ora più che mai avere la pantofola giusta. Per alleggerire il carico della schiena. Se è possibile, è meglio sceglierne una con fattore detto “anti-shock”. Cioè che ha una suola capace di ammortizzare al meglio i microtraumi del piede quando camminiamo. E di conseguenza ammortizzare il peso su tutte le articolazioni.

Ecco perché ora che si sta più spesso in casa è importante scegliere le pantofole giuste per evitare il mal di schiena. Ma non solo, bisogna stare attenti anche alla posizione che teniamo quando siamo al computer. O chinati sul nostro smartphone. Perché stanno sempre prendendo più piede le cosiddette rughe da smartphone.