Il pomodoro è uno degli ortaggi più presenti nelle case degli italiani. Siamo soliti, infatti, utilizzare questo alimento per tantissime ricette. Potremmo, per esempio, citare la classica e nota pasta al sugo, tipica del Bel paese. Oppure, possiamo pensare alla caprese. O anche a un’insalata con diverse verdure. Insomma, i pomodori sono davvero in tantissimi piatti che cuciniamo ogni giorno. Dato che si tratta di un alimento consumato, se non quotidianamente, molto spesso, è giusto sapere come tagliarlo. Infatti, perdiamo diversi minuti a sminuzzare questo ortaggio. Quando invece potremmo risparmiare tempo ed energie. E, ora che lo sappiamo, taglieremo sempre i pomodori in questo modo geniale. Vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo fare esattamente.

Cosa ci serve per mettere in pratica questo piccolo trucco e tagliare i pomodori con facilità

Dunque, abbiamo capito che c’è un piccolo segreto per creare dei piccoli pezzi di pomodoro senza perdere minuti e minuti. Per farlo, avremo bisogno di alcuni oggetti semplicissimi. Dovremo procurarci due piatti piani e un coltello lungo. Basteranno questi elementi per mettere in pratica questo segreto e riuscire a risparmiare del tempo prezioso. Sarà sufficiente sapere cosa dovremo fare con esattezza.

Ecco come mettere in pratica questo efficace segreto

Prendiamo il primo piatto e rigiriamolo sul tavolo, appoggiandolo quindi sul dorso. Ora, dovremo sistemare sopra di esso i pomodori uno accanto all’altro, posizionandoli allo stesso livello. Adesso, sarà il momento di posizionare il secondo piatto sopra i pomodori con delicatezza, facendo attenzione a non schiacciarli. In questo modo, il nostro cibo sarà praticamente bloccato. E ora sarà sufficiente prendere il coltello e operare un unico taglio che vada ad attraversare tutti i pomodori presenti. Il cibo, bloccato dal piatto superiore, rimarrà fermo e noi potremo risparmiare tempo prezioso! Dunque, ora che lo sappiamo, taglieremo sempre i pomodori in questo modo geniale!

